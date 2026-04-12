Realizarán la segunda edición del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido

Con más de 1,500 creadores, el Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido se posiciona como "el mayor encuentro de su tipo en la región. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana se prepara para ser, por segunda ocasión, el punto de encuentro de la economía de creadores en América Latina.

El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido, organizado por Héctor Manzueta,anuncia para su edición 2026 la visita de José Ramones, junto a ejecutivos de YouTube y Twitch, dos de las plataformas que hoy definen cómo se consume, monetiza y distribuye contenido a escala global.

Más de 1,500 creadores de contenido de toda la región se darán cita los días 18 y 19 de abril en el centro comercial Sambil.

La confirmación de figuras como José Ramones, referente del ecosistema digital latinoamericano, y representantes directos de YouTube y Twitch marca un punto de inflexión para el festival.

"República Dominicana tiene todo lo que necesita para liderar esta conversación en la región: talento, mercado y voluntad de construir. Este festival no existe para celebrar lo que ya somos, sino para acelerar lo que viene. Que YouTube, Twitch y las marcas más importantes del país estén aquí no es casualidad; es el resultado de tratar a la economía creadora con la seriedad que merece", dijo Héctor Manzueta, organizador del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/e274c6de-2525-4f8a-aa67-12c734125696-c162ffbb.jpg Uno de los paneles confirmados.

El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido se celebrará el 18 y 19 de abril en República Dominicana. Para información sobre el evento, acreditaciones de prensa y cobertura, los interesados pueden seguir las actualizaciones oficiales a través de las redes sociales del festival: @festivalcreadorescontenido.

Con más de 1,500 creadores esperados, el festival se posiciona como "el mayor encuentro de su tipo en la región", indica una nota de prensa.

Paneles, activaciones, networking y acceso directo a herramientas, plataformas y decisores de la industria componen una agenda pensada tanto para el creador que está comenzando como para quien ya construye negocios a partir de su audiencia. El evento es descrito como una conferencia de industria con alma de comunidad.