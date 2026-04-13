Belkis Concepción despide a su exesposo Carlos Batista Matos con emotivo mensaje

Belkis Concepción resaltó los recuerdos con Carlos Batista, el respeto reconstruido y el vínculo eterno a través de su hija en común ( ARCHIVO )

La merenguera Belkis Concepción expresó su pesar por el fallecimiento del comunicador y periodista Carlos Batista Matos, con quien estuvo casada en la década de los 80 y procreó a su hija, Belkis Marie.

A través de un emotivo mensaje, la pionera en crear una orquesta de merengue femenina manifestó el profundo dolor que le provoca la partida de quien definió como una figura importante en su vida. "Hoy el dolor me atraviesa el alma... despedir a Carlos Batista no solo es decir adiós al padre de mi hija, mi exesposo, sino a una parte importante de mi historia", expresó.

Concepción destacó los momentos compartidos y el significado que tuvo Batista Matos en distintas etapas de su vida, resaltando tanto lo vivido como lo aprendido durante su relación. Asimismo, agradeció el apoyo recibido en momentos difíciles y valoró el legado que deja en su hija.

"Gracias por dejarme el regalo más grande y eterno: nuestra hija, Belkis Marie Batista, quien llevará siempre tu sangre, tu esencia", escribió.

La intérprete también resaltó que, pese a la separación, ambos lograron reconstruir una relación basada en el respeto y la amistad, lo que le permite hoy aferrarse a la paz que alcanzaron como seres humanos.

"Tu partida duele... y mucho. Pero vivirás siempre en el corazón de tu hija y en una parte de mí", concluyó la artista, despidiendo al comunicador con un mensaje de descanso eterno.

Honras fúnebres

El fallecimiento de Batista Matos fue dado a conocer este lunes 13 de abril, generando pesar en el ámbito periodístico y cultural del país, donde dejó una huella significativa por su trabajo en la crónica de espectáculos y su aporte a la documentación de la música popular dominicana.

Sus restos serán velados a partir de este martes 14 de abril desde las 5:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en una jornada que se extenderá también el miércoles en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Las honras fúnebres continuarán el jueves con una misa de cuerpo presente a las 10:00 a.m., previo a su sepelio pautado para las 11:00 a.m. en el cementerio Jardín Memorial.

Belkis y Carlos estuvieron casados durante cuatro años. Se trataron como amigos desde los 80s. "Quizás pocos hombres me han amado como él me amó", declaró hace varios años en una entrevista con Zoila Luna.

Dijo que la relación se quebró porque estaba inmersa en el apogeo de su carrera musical, con Las Chicas del Can y luego con con su propio proyecto femenino. También por los celos. A pesar de esto, expresó que recibió el apoyo de su entonces esposo en esa época.

Belkis Concepción es una de las figuras más emblemáticas del merengue femenino en la República Dominicana, reconocida por su talento como músico, cantante y líder de agrupaciones.

Inició su carrera artística a finales de la década de 1970 al fundar la orquesta Las Chicas del Can, una de las primeras agrupaciones femeninas de merengue en alcanzar gran popularidad en el país. Su paso por este grupo marcó un antes y un después en la presencia de la mujer dentro del género.

Otras figuras de la televisión han mostrado su pesar por la partida de Carlos Batista Matos, quien mantuvo por décadas en Color Visión su espacio "Con los famosos", entre ellas Sharmin Díaz y Tamara Martínez, quienes condujeron el espacio junto a él en distintas etapas.

"Fuiste muy importante en mi vida y me dolerá mucho ya no poder tener tu guía y tu consejo!! Te amo muchoooo", expresó Tamara.

En tanto que Sharmin declaró: " Hoy me cuesta encontrar las palabras, porque no solo despido a un gran jefe, sino a un ser humano excepcional que también fue un gran amigo. Gracias por tu liderazgo, por la oportunidad que me diste de crecer en los medios de comunicación y por cada enseñanza que dejaste en mí".

Instituciones como el Ministerio de Cultura y entidades como la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae), además de personalidades de la farándula y la política, lamentaron la partida de Carlos Batista Matos y ponderaron su legado en la televisión dominicana y en la música.