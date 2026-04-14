Muere influencer estadounidense durante un viaje de lujo a Zanzíbar, en Tanzania

Ashlee Jenae, influencer estadounidense hallada sin vida en un resort de lujo mientras vacacionaba en Zanzíbar. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer estadounidense Ashlee Jenae, de 31 años, murió en circunstancias que permanecen bajo investigación luego de ser encontrada inconsciente durante unas vacaciones en Zanzíbar, Tanzania, donde celebraba su reciente compromiso.

De acuerdo con reportes internacionales, Jenae fue hallada sin signos vitales en la villa donde se hospedaba en un resort de la isla. Fue trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte de Ashlee Jenae?

La influencer, originaria de Miami, se encontraba de viaje junto a su pareja, Joe McCann, quien le había propuesto matrimonio durante un safari como parte de la escapada. El viaje coincidía también con la celebración de su cumpleaños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-101212-am-1-d8c15bfe.jpeg La influencer estadounidense Ashlee Jenae y su prometido, Joe McCann. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-101212-am-2a70cf29.jpeg La influencer estadounidense Ashlee Jenae y su prometido, Joe McCann. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Las autoridades tanzanas informaron inicialmente que la causa de la muerte podría estar vinculada a un suicidio. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por familiares y allegados de la joven, quienes aseguran que no existen indicios que respalden esa hipótesis.

Una amiga cercana, Savannah Britt, afirmó públicamente que Jenae "nunca habría tomado esa decisión" y pidió claridad sobre lo ocurrido. "Necesitamos respuestas ahora", expresó.

El caso presenta versiones contradictorias sobre las circunstancias en que fue encontrada. Algunas fuentes indican que estaba dentro de la habitación del hotel, mientras que otras señalan que fue localizada en el exterior del complejo.

Hasta el momento, no se han divulgado resultados oficiales de autopsia ni análisis toxicológicos que permitan establecer con certeza la causa de la muerte.

Reacciones y estado actual de la investigación

La Policía mantiene abierta la investigación mientras se recaban más evidencias y testimonios.

Ashlee Jenae contaba con más de 80,000 seguidores en redes sociales, donde compartía contenido enfocado en un estilo de vida positivo, viajes y experiencias personales. En una de sus últimas publicaciones escribió: "Capítulo 31 y exactamente donde necesito estar".

Su fallecimiento ha generado reacciones de seguidores y conocidos, quienes han expresado mensajes de condolencias y cuestionamientos sobre las circunstancias de su muerte.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales.