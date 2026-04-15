El día que Osvaldo Ríos le regaló su corbata a Carlos Batista Matos en plena entrevista

Un video que muestra el día en que Osvaldo Ríos le regaló su corbata a Carlos Batista Matos ha vuelto a circular en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el fallecimiento del veterano periodista y comunicador Carlos Batista Matos, las redes sociales se han llenado de audiovisuales e imágenes que rememoran momentos emblemáticos de su trayectoria, reafirmando el cariño del público hacia quien fue conocido como "el más caro".

Entre los contenidos que han vuelto a circular destaca un video protagonizado junto al actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, grabado durante una entrevista en el programa "Con los famosos", espacio que Batista Matos produjo y condujo por años.

En el audiovisual, Ríos sorprende al comunicador al quitarse la corbata que llevaba puesta para regalársela en pleno set, gesto que cobra especial significado al conocerse que el periodista era coleccionista de esta prenda.

"En medio de todo el mundo yo te quiero hacer este regalito de esta corbata para que la guardes con cariño y la uses también", expresó el actor durante la entrevista.

La reacción de Batista Matos fue inmediata y entusiasta, agradeciendo el gesto mientras elogiaba la trayectoria del artista, en un intercambio que refleja la espontaneidad que caracterizaba su estilo.

Este tipo de momentos formaban parte de la esencia de "Con los famosos", donde el comunicador logró combinar información y entretenimiento, apoyado en una dinámica cercana tanto con sus invitados como con su equipo de producción.

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La circulación de estos recuerdos ha generado múltiples reacciones entre colegas, artistas y seguidores, quienes destacan no solo su legado en el periodismo de espectáculos, sino también su capacidad de conectar con el público a través de su autenticidad.