Detienen a actor de "The Hunger Games" tras presunto ataque armado contra tres personas

Detienen actor de The Hunger Games. El joven, de 27 años, permanecerá arrestado hasta su próxima comparecencia. ( FOTO: IMDB )

El actor Ethan Jamieson, conocido por su breve participación en la película The Hunger Games (Los Juegos del Hambre ) , fue arrestado en Carolina del Norte tras un presunto incidente armado que ha generado atención mediática.

De acuerdo con información proporcionada por el teniente David Davis, del Departamento de Policía de Raleigh, los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo alrededor de las 21:52 horas, cuando las autoridades respondieron a un reporte de disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una víctima que aseguró haber sido atacada por un individuo desconocido que se desplazaba en una bicicleta eléctrica.

Según el informe oficial, el sospechoso habría efectuado un disparo contra un vehículo en movimiento en el que viajaban tres personas. Ninguno de los ocupantes resultó herido, pero el caso fue tratado con alta prioridad debido a la naturaleza del ataque.

Tras las investigaciones, los detectives identificaron a Jamieson, de 27 años, como el presunto responsable de haber realizado el disparo.

Fue detenido al día siguiente, el 23 de marzo, y actualmente enfrenta tres cargos de agresión con arma mortal con intención de matar, de acuerdo con registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Wake.

El actor deberá comparecer ante el tribunal el próximo 30 de abril. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de su equipo o representantes.

Este no sería el primer incidente legal en el que se ve involucrado. En marzo de 2025, Jamieson fue arrestado por presuntamente resistirse a un funcionario público, siendo sentenciado al día siguiente, según reportes de medios estadounidenses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/ethan-jamieson-fue-arrestado-por-presunta-agresion-con-arma-de-fuego-imagen-wake-county-sheriffs-o-cbe067d2.jpg Ethan Jamieson fue arrestado por presunta agresión con arma de fuego. (Wake County Sheriff's Office y The Grosby Group)

Trayectoria breve en la actuación

Ethan Jamieson inició su carrera como actor infantil con una aparición en la serie One Tree Hill en 2009. Posteriormente, participó en la película independiente The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 (2010) y tuvo su última aparición en pantalla en un episodio de la serie Justified en 2013.

Su papel más reconocido fue el de " Bravura ", tributo masculino del Distrito 4 en The Hunger Games . Aunque su participación fue breve, formó parte de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la década.

", tributo masculino del en . Aunque su participación fue breve, formó parte de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la década. En entrevistas pasadas, el actor expresó sorpresa por el impacto global de la película, destacando el ambiente en el set y la camaradería entre el elenco como algunos de los aspectos más memorables de su experiencia.

El caso permanece en desarrollo y será la justicia estadounidense la que determine la responsabilidad del actor en los hechos que se le imputan.