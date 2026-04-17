El exponente urbano Yovngchimi es sentenciado a casi dos años de cárcel

El exponente urbano Yovngchimi fue sentenciado a 1 año y 8 meses de prisión por un caso federal relacionado con posesión de armas de fuego automáticas. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano puertorriqueño Yovngchimi, cuyo nombre real es Ángel Javier Avilés Monzón, fue sentenciado este jueves a 1 año y 8 meses de prisión por un caso federal relacionado con posesión de armas de fuego automáticas.

La decisión fue emitida por la jueza de su país, María Antongiorgi Jordán, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey. Además de la pena de prisión, el rapero recibió tres años de probatoria y una multa de 25,000 dólares.

Avilés Monzón enfrentaba dos cargos federales por posesión de armas tipo "machinegun". Según el proceso judicial, ya había cumplido aproximadamente 16 meses en el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo.

El urbano deberá completar el resto de su sentencia en una casa de transición, conocida como "halfway house", que le permitirá un proceso gradual de reintegración a la sociedad. Se ha informado que podría cumplir esta etapa entre Nueva York y Nueva Jersey.

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Pidió perdón

Durante la audiencia, el exponente pidió disculpas a su familia, equipo de trabajo y allegados, según reportes de prensa, y expresó su intención de enfocarse en su vida personal y su carrera tras cumplir la condena.

El caso también incluye evidencia relacionada con mensajes y material presentado ante el tribunal, vinculados a la posesión y uso de armas de fuego.

Las autoridades federales mantuvieron la acusación por posesión de armas automáticas, lo que derivó en la sentencia dictada por el tribunal.