Gaby Spanic muestra la transformación en su rostro tras cirugía estética y responde a las críticas

La actriz Gaby Spanic respondió a quienes le dicen que "hay que envejecer con dignidad" debido a su cirugía estética. ( INSTAGRAM @GABYSPANIC )

La actriz venezolana Gaby Spanic, la inolvidable "La usurpadora", ha generado mucha atención recientemente por su sorprendente transformación física luego de mostrar el resultado de una cirugía estética facial a la que se sometió en Brasil.

Reconocida por su trayectoria en telenovelas, la artista compartió en su cuenta de Instagram imágenes del antes y después del procedimiento denominado lifting facial, que consiste en reducir el exceso de piel y arrugas para dar la apariencia de una piel más joven.

Aunque tuvo muchas reacciones positivas destacando que luce hermosa, otros tantos cuestionaron su cambio con el argumento de que "hay que envejecer con dignidad".

"Hay que aprender a envejecer con dignidad", "No necesitabas hacerte nada, ya eras bonita" o "Te ves diferente, no pareces la misma", han sido parte de los comentarios.

En una serie de imágenes luciendo un conjunto negro de brillo, Gaby respondió que "La dignidad no está en las arrugas, está en cómo te tratas" y agregó: "Vive en cómo te miras a ti misma".

La actriz defendió su derecho a decidir sobre su imagen, asegurando que cuidarse, verse bien y sentirse mejor no le resta dignidad, sino que la reafirma.

"La verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida", afirmó.

Spanic también reflexionó sobre el paso del tiempo a sus 52 años de vida y precisó que algunos fans le recuerdan que no se ve igual que cuando hizo "La usurpadora" a finales de los 90s, y ella recordó que la telenovela ocurrió hace casi 30 años y que no puede verse igual.

Afirmó que envejecer no significa renunciar, sino transformarse. "Envejecer no es rendirse, es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad", agregó.

Spanic recibió comentarios de apoyo de colegas de las telenovelas como la actriz mexicana Lorena Herrera.

"Totalmente de acuerdo con lo que dices. La gente harta con eso de envejecer con dignidad. Quedaste hermosa", escribió Herrera.

"No solo evolucionaste, también iluminas este proceso con autenticidad. Estás aún más hermosa por fuera, sí, pero sobre todo por dentro", continuó otro usuario.

Por su parte, uno de los médicos involucrados en el procedimiento explicó en redes sociales que se trató de una intervención cuidadosamente planificada. A pocas semanas de la cirugía, aseguró que los resultados ya eran notorios y continuarían mejorando con el tiempo.

El cambio físico de la actriz no ha pasado desapercibido, pero ha sido su mensaje sobre la autoestima y la libertad personal lo que más ha resonado entre sus seguidores.