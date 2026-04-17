Filtran imágenes que confirmarían que Natalie Portman estaría embarazada de su tercer hijo

Natalie Portman en la gala del Balón de Oro 2024. ( FRANCK FIFE / AFP )

La actriz estadounidense Natalie Portman estaría embarazada de su tercer hijo, según información difundida por medios de la prensa francesa, que citan imágenes recientes en las que se le observa con lo que sería un embarazo avanzado.

La noticia fue difundida por el medio francés Voici, a través de unas fotografías en las que la actriz fue captada con ropa deportiva y una gabardina negra abrochada a la cintura, un estilo que algunos medios han descrito como "premamá".

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Portman, de 44 años, se encuentra en una nueva etapa personal tras su separación del coreógrafo Benjamin Millepied, proceso que se hizo público hace dos años y que estuvo marcado por señalamientos de infidelidad. La actriz tiene dos hijos de esa relación: Aleph y Amalia.

Según las informaciones publicadas, la actriz mantiene una relación con el músico y productor Tanguy Destable, con quien habría comenzado a ser vinculada públicamente hace aproximadamente un año, tras ser fotografiados juntos en París.

Este es el tercer hijo de Portman y el primero junto a Destable, quien también tiene dos hijos de una relación anterior.

La pareja ha mantenido un perfil discreto y ha sido vista en contadas ocasiones en público, sin apariciones oficiales en eventos de la industria cinematográfica.

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Portman reside en Francia desde hace años, decisión que ha vinculado en entrevistas a su interés por mantener un entorno más reservado para la crianza de sus hijos.