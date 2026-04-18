El creador de contenido dominicano Caramelo participa por tercera vez en "The Jennifer Hudson Show"

El creador de contenido Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo, participó por tercera vez en el programa estadounidense The Jennifer Hudson Show.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la presencia del ganador de La casa de los famosos All Stars en este espacio televisivo, se produce en un contexto de desarrollo de su carrera en el mercado estadounidense, con iniciativas centradas en contenido, televisión y posicionamiento de marca personal en audiencias tanto hispanas como angloparlantes.

El programa es conducido por Jennifer Hudson, quien obtuvo un premio de la Premios Óscar por su participación en la película Dreamgirls. Hudson forma parte del grupo de artistas que han alcanzado el reconocimiento EGOT, al reunir premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony durante su trayectoria.

Según el comunicado, la participación de Caramelo en este formato televisivo en inglés se enmarca en una estrategia orientada a ampliar su visibilidad en Estados Unidos.

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El programa también cuenta con difusión en plataformas digitales, donde sus segmentos son compartidos y distribuidos a través de redes sociales.

Actualmente, el artista trabaja bajo la dirección de Jalexiz Fernández, con un enfoque en proyección internacional y desarrollo de oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.