La actriz española Paz Vega y su esposo ponen fin a su relación tras 25 años juntos

La actriz Paz Vega y el empresario Orson Salazar han puesto fin a su relación tras 25 años juntos, según ha confirmado la revista ¡Hola! luego de varias semanas de especulaciones en torno a una posible separación.

La pareja, una de las más estables del ámbito artístico y empresarial, ha decidido emprender caminos separados tanto en el plano personal como profesional, tras más de dos décadas de vida en común y tres hijos.

La noticia marca el cierre de una historia que comenzó hace un cuarto de siglo y que consolidó a la pareja como una familia sólida, con tres hijos: Orson Jr., de 19 años, Ava, de casi 17, y Lenon, de 15.

La última aparición pública conjunta tuvo lugar en septiembre de 2025 durante un desfile de moda en Milán, momento tras el cual Orson dejó de figurar en las publicaciones recientes de la actriz en redes sociales, alimentando los rumores de ruptura.

La confirmación oficial de la separación llegó a través de la nueva agencia de representación de Paz Vega, Meraki Agents, que solicitó respeto absoluto para la intimidad familiar en este momento.

En el comunicado, la actriz expresó su agradecimiento por el interés mediático, pero pidió discreción: "Os agradece mucho el interés y os pide por favor respeto a su privacidad y la de su familia, especialmente en este momento tan doloroso".

Según ha trascendido, la intérprete no realizará más declaraciones públicas sobre el tema, en un intento por preservar la estabilidad emocional de sus hijos, dos de los cuales aún son menores de edad.

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Un proceso marcado por la discreción

Fuentes cercanas a la actriz han señalado que la gestión de la separación se está llevando con el máximo hermetismo, priorizando el bienestar de los hijos y la continuidad de sus rutinas.

En este proceso, Paz Vega habría contado con el respaldo de su entorno familiar más cercano, especialmente de su hermana Sara, mientras reorganiza también su futuro profesional.

La ruptura coincide con una etapa de cambios en la vida de la actriz, quien se encuentra inmersa en nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos el rodaje de Ana no, su segundo largometraje como directora, así como el próximo estreno del filme en inglés Trinidad.

A lo largo de su carrera, Orson Salazar desempeñó un papel clave en la gestión profesional y económica de la actriz, participando activamente en la administración de su patrimonio familiar junto a la madre de Vega. La expareja había establecido además una dinámica de trabajo conjunto que se mantuvo durante gran parte de su vida en común.

Recientemente, la familia había fijado su residencia en República Dominicana como parte de una nueva etapa vital, aunque la relación ya atravesaba un proceso de reconfiguración interna, según fuentes cercanas.

Rumores, señales y un mensaje revelador

Las especulaciones sobre la separación se intensificaron en las últimas semanas, especialmente tras la publicación de un mensaje de la actriz en redes sociales que muchos interpretaron como una reflexión personal sobre su situación sentimental. En él, Vega escribió.

"Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde...", frase que avivó las sospechas sobre una crisis en la pareja.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las causas de la ruptura. Sin embargo, el entorno de la actriz insiste en que la prioridad absoluta es proteger a sus hijos y gestionar esta transición con la mayor discreción posible.