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Imágenes del ataque mortal en Sin senos sí hay paraíso
Imágenes del ataque mortal en Sin senos sí hay paraíso

Publican las primeras imágenes del ataque mortal durante el rodaje de "Sin senos sí hay paraíso 4"

Videos de seguridad respaldan la hipótesis de las autoridades, que descartan un robo y vinculan el hecho a un trastorno mental del agresor

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    Publican las primeras imágenes del ataque mortal durante el rodaje de "Sin senos sí hay paraíso 4"
    Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que se produjo el ataque contra miembros del equipo de producción en el sector de Los Laches, en Bogotá. Sin senos sí hay paraíso 4 es protagonizada por los actores colombianos Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, a quienes vemos posar. (CAPTURA DE PANTALLA/NOTICIAS RCN)

    Nuevos elementos han salido a la luz sobre el violento ataque ocurrido durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso en Bogotá.

    En la mañana del lunes 20 de abril se filtraron las primeras imágenes captadas por cámaras de seguridad, las cuales permiten reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos que dejaron tres personas muertas y una herida.

    En los videos, difundidos a través de redes sociales y ya en poder de las autoridades, se observa a un joven que transita cerca de una de las víctimas, identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años. Segundos después, el individuo regresa sobre sus pasos y, sin mediar palabra, lo ataca con un arma blanca, causándole una herida fatal.

    ( Video aquí )

    El material también muestra cómo miembros del equipo técnico y personal de seguridad reaccionan para intentar controlar la situación. En medio del forcejeo, el agresor —identificado como Josué Cubillos García, de 24 años— volvió a atacar, hiriendo mortalmente a otro integrante del equipo, Nicolás Francisco Perdomo.

    De acuerdo con la reconstrucción oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, basada en más de 35 horas de grabaciones y testimonios, el ataque no estuvo motivado por un intento de robo, como se planteó inicialmente. Las autoridades sostienen que el hecho estaría relacionado con un trastorno mental previamente diagnosticado en el agresor, así como con posibles episodios de desorientación.

    El comandante de la institución, Giovanni Cristancho, explicó que el atacante no intentó ingresar al set de grabación y que, al parecer, habría confundido a una de las víctimas con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior se registró un altercado.

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    Infografía
    El agresor, identificado como Josué Cubillos García, tenía antecedentes psiquiátricos y antecedentes de hospitalización por trastorno psicótico - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

    El incidente tuvo lugar en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, a pocos metros de la avenida Circunvalar, donde el equipo audiovisual desarrollaba sus labores. La productora TIS Studios confirmó que el ataque ocurrió fuera del set y que el responsable no tenía vínculo con la producción.

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    Tras los hechos, cuatro personas que intervinieron para neutralizar al agresor fueron detenidas y posteriormente dejadas en libertad mientras avanza la investigación, en la que se evalúa si actuaron en legítima defensa.

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    Infografía
    La Policía Metropolitana de Bogotá descartó el robo como móvil y vinculó el triple asesinato a un trastorno mental previo del atacante - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

    Más

    • El caso ha generado conmoción en el sector audiovisual y entre los seguidores de la serie. Varios actores, entre ellos Carmen Villalobos, han expresado públicamente su pesar y solidaridad con las víctimas a través de redes sociales.
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