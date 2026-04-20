Teatro improvisado encuentra espacio con "Sí y Nights"

El espectáculo de improvisación teatral "Sí y Nights" tiene seis meses en cartelera con funciones semanales cada martes en el espacio Velvet Room, en Santo Domingo. Es una propuesta alternativa dentro de la oferta nocturna de la ciudad.

La propuesta se desarrolla sin guión previo, apostando a la creación en tiempo real a partir de la interacción con el público. En cada función, los asistentes aportan palabras, situaciones, emociones o anécdotas que sirven de base para la construcción de escenas improvisadas.

El show inicia con un video introductorio que explica la dinámica, seguido de un calentamiento conducido por el elenco. Durante aproximadamente 90 minutos, los improvisadores desarrollan una puesta en escena que combina comedia, música y participación constante de la audiencia.

La anfitriona del proyecto, Suzette Reyes, explicó que la iniciativa surgió inicialmente como una propuesta temporal. "Sí y Nights nació como un experimento de tres meses. Que hoy entremos rumbo al séptimo mes confirma que Santo Domingo tenía interés en propuestas distintas para las noches de entre semana", expresó.

El elenco opera bajo un formato rotativo e incluye a Laura Nanita, Gabi Balsells, Iván Aybar, Luinis Olaverría, Krystal Taveras, Carlos Cid, Gaby Tavares, Guille Valdez, Shakira Castillo, Abi De Óleo, Franchesca Rodríguez, Francheska Peralta y la propia Suzette Reyes.

La producción está a cargo de Carmen Cestero, Suzette Reyes y Robert Lizardo.

Las funciones se realizan cada martes en horario nocturno en Velvet Room, ubicado en la avenida Enriquillo, ofreciendo una opción cultural enfocada en el humor y la improvisación para el público de entre semana en Santo Domingo.