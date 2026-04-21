Diez escándalos de infidelidad que hicieron temblar a Hollywood

De Jesse James y Sandra Bullock a Eniko y Kevin Hart, o Khloé Kardashian y Tristan Thompson, son algunas de las parejas más mediáticas que han enfrentado escándalos de infidelidad que dieron la vuelta al mundo. ( FUENTE EXTERNA )

En el universo del entretenimiento, donde la imagen pública es cuidadosamente construida, los escándalos de infidelidad suelen irrumpir con fuerza, alterando tanto la vida personal como la trayectoria profesional de sus protagonistas.

Con el auge de las redes sociales y la inmediatez de la información, estas historias han adquirido una dimensión global, generando debates sobre privacidad, responsabilidad y exposición mediática. A continuación, un repaso detallado por diez casos que dejaron una huella significativa en la cultura pop.

El caso viral de Adam Levine

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En septiembre de 2022, la modelo Sumner Stroh sacudió las redes al publicar un video en TikTok donde afirmaba haber mantenido una relación con el líder de Maroon 5. La joven compartió supuestos mensajes privados en los que el cantante utilizaba un tono coqueto e incluso sugería ponerle su nombre a un futuro hijo.

El contenido se viralizó rápidamente, motivando a otras mujeres a mostrar intercambios similares. Levine respondió mediante un comunicado en el que negó una relación física, pero reconoció haber actuado con "mal juicio", admitiendo conversaciones inapropiadas fuera de su matrimonio con la modelo Behati Prinsloo, con quien tiene hijos.

Kristen Stewart y la ruptura con Robert Pattinson

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Considerados una de las parejas más emblemáticas de finales de los 2000 gracias a la saga Crepúsculo, su relación se vio abruptamente afectada en 2012 cuando la revista Us Weekly publicó fotografías de Stewart besando al director Rupert Sanders, quien además estaba casado.

La actriz emitió una disculpa pública profundamente emotiva, reconociendo el daño causado a Pattinson. Aunque intentaron reconciliarse brevemente, la confianza quedó fracturada y la relación terminó definitivamente en 2013. El escándalo también afectó el matrimonio de Sanders, que concluyó en divorcio.

La polémica relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

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En 2018, cuando Khloé Kardashian estaba a punto de dar a luz, se difundieron videos y fotografías de Tristan Thompson en situaciones comprometedoras con otras mujeres en clubes nocturnos. Las imágenes, algunas grabadas meses antes, se viralizaron rápidamente y generaron una ola de críticas.

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A pesar del escándalo, Kardashian decidió permanecer junto a Thompson durante el nacimiento de su hija True. Sin embargo, la relación continuó marcada por nuevas controversias de infidelidad en años posteriores.

En febrero de 2019, Tristan Thompson fue infiel a Khloé Kardashian con Jordyn Woods, quien era la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana menor de Khloé.

El escándalo estalló cuando se reveló que ambos compartieron un beso y caricias en una fiesta, lo que provocó la separación de la pareja y la expulsión de Woods del círculo familiar.

La confesión de Jude Law

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En 2005, el actor británico protagonizó uno de los escándalos más comentados de la época al confirmarse que había sido infiel a su entonces prometida, Sienna Miller, con Daisy Wright, la niñera de sus hijos.

La noticia salió a la luz a través de un tabloide británico, lo que obligó a Law a emitir una disculpa pública en la que expresó vergüenza y arrepentimiento. El episodio provocó la ruptura inmediata de la pareja y dañó significativamente la imagen del actor en ese momento.

Las acusaciones contra Ralph Fiennes

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El actor, reconocido por su trayectoria en cine y teatro, enfrentó acusaciones de una supuesta relación extramatrimonial con la cantante Cornelia Crisan mientras mantenía una relación de larga data con Francesca Annis.

Según los reportes, el vínculo habría durado cerca de dos años. Aunque Fiennes evitó pronunciarse en detalle, la controversia derivó en la ruptura con Annis. El caso también incluyó tensiones legales con medios que publicaron información no confirmada.

El escándalo de Kevin Hart

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En 2017, Kevin Hart se vio envuelto en una polémica tras la filtración de un video en el que aparecía con otra mujer, mientras su esposa Eniko Hart estaba embarazada.

El comediante publicó un mensaje en redes sociales admitiendo su error y pidiendo disculpas públicas a su familia. Paralelamente, el caso tomó un giro legal cuando un individuo fue acusado de intentar extorsionarlo con el material. Aunque los cargos penales no prosperaron, se desarrolló un litigio civil que se resolvió a favor de Hart.

La controvertida imagen de Robin Thicke

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Durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards, una fotografía aparentemente casual generó gran polémica. En la imagen, reflejada en un espejo, se observaba al cantante tocando de forma inapropiada a una fan.

Aunque Thicke no ofreció declaraciones públicas al respecto, la situación alimentó rumores sobre problemas en su matrimonio con la actriz Paula Patton, que posteriormente culminó en divorcio.

El arresto de Hugh Grant

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En 1995, cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera, Hugh Grant fue arrestado en Los Ángeles tras ser sorprendido en compañía de una trabajadora sexual.

El escándalo fue ampliamente cubierto por los medios, obligando al actor a ofrecer disculpas públicas en programas de televisión. Como consecuencia legal, recibió una multa y tuvo que asistir a un programa educativo. Aunque continuó su relación con Elizabeth Hurley por algunos años más, finalmente se separaron en 2000.

El romance de Eddie Cibrian y LeAnn Rimes

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La relación entre el actor y la cantante comenzó en medio de controversias, ya que ambos estaban casados cuando se conocieron durante el rodaje de una película. Las sospechas se confirmaron con la publicación de imágenes en las que aparecían juntos en actitud íntima.

El escándalo derivó en el fin de sus respectivos matrimonios, pero la pareja decidió continuar su relación y posteriormente contrajo matrimonio, manteniéndose unida hasta la actualidad.

La ruptura de Sandra Bullock y Jesse James

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En 2010, múltiples mujeres afirmaron haber mantenido relaciones con Jesse James durante su matrimonio con la actriz Sandra Bullock. El escándalo estalló poco después de que Bullock ganara el Premio Óscar, generando un fuerte impacto mediático.

James emitió disculpas públicas, pero con el tiempo reconoció haber sido infiel. La actriz decidió poner fin al matrimonio y continuar sola el proceso de adopción que ambos habían iniciado.





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