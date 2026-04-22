Reclaman US$500 mil dólares a Aramis Camilo por presunto desvío de regalías

Demandan al merenguero Aramis Camilo. En la imagen de archivo lo vemos durante una presentación. ( FUENTE EXTERNA )

Las empresas Mundo Publishing Corp y Discomundo SRL interpusieron una querella penal con constitución en actor civil contra el merenguero Miguel Aramis Camilo Reynoso, conocido artísticamente como Aramis Camilo, y la compañía Sunflower Entertainment Company Inc, por presuntos actos de fraude relacionados con el manejo de regalías musicales.

La acción legal, depositada ante las autoridades competentes, alega que los querellados se habrían apropiado de manera ilícita de los ingresos generados por cinco producciones discográficas interpretadas por el artista, afectando económicamente a las empresas demandantes.

Según el documento, las compañías sostienen que, a partir del segundo trimestre de 2025, Sunflower Entertainment Company Inc y su afiliada Jamarco Music habrían desviado el pago de regalías correspondientes a dichas producciones.

Las querellantes aseguran que esta situación ha provocado un "grave daño patrimonial", al impedirles disponer de ingresos que, alegan, les corresponden legalmente.

Asimismo, señalan que existen testimonios que demostrarían que el propio artista habría sido presionado para renunciar al cobro de regalías en favor de dichas empresas.

Reclaman indemnización de US$500 mil

Como parte de la acción civil, Mundo Publishing Corp y Discomundo SRL solicitan una indemnización de 500,000 dólares (aproximadamente 30 millones de pesos dominicanos), además de la devolución de las sumas que, según afirman, fueron cobradas indebidamente.

Las empresas fundamentan su reclamación en disposiciones del Código Civil dominicano, específicamente en los artículos 1382 y 1383, relativos a la responsabilidad por daños y perjuicios, así como en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

En la querella también se solicitan múltiples diligencias procesales, entre ellas: La citación e interrogatorio de Miguel Aramis Camilo Reynoso, la notificación internacional a Sunflower Entertainment Company Inc, con sede en Estados Unidos y el requerimientos de información a la ASCAP sobre el registro y pago de regalías.

también solicitudes de certificación a plataformas digitales como YouTube, Spotify, Amazon Music e iTunes y piden que se ordene la suspensión inmediata del pago de regalías a las entidades demandadas mientras se investiga el caso.

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Las empresas querellantes también alegan que las acciones denunciadas han afectado su reputación en la industria musical, así como la de su representante legal, el empresario Francisco Antonio Nina.

En ese sentido, sostienen que los hechos han generado tanto daños económicos como morales, los cuales deben ser reparados conforme a la legislación vigente.

Proceso en curso

El expediente incluye la reserva de presentar nuevas pruebas , así como la posibilidad de ampliar la querella contra otros posibles implicados, dependiendo del resultado de la investigación del Ministerio Público .

, así como la posibilidad de ampliar la querella contra otros posibles implicados, dependiendo del resultado de la investigación del . La demanda fue presentada el 18 de marzo de 2026 en Santo Domingo por el abogado José Manuel Herasme, en representación de las empresas querellantes.