Revelan imágenes de la íntima escapada de Kim Kardashian y Lewis Hamilton a una playa desierta

Imagen publicada por el portal TMZ muestra la escapada a una playa de Kim Kardashian y Lewis Hamilton.

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúa captando la atención internacional, esta vez con una aparición más sobria y alejada del bullicio habitual. Luego de ser vistos en el festival Coachella 2026, la pareja fue fotografiada disfrutando de una jornada en las playas de Malibú, donde optaron por una experiencia privada de surf.

Las imágenes, difundidas por el portal TMZ, muestran a ambos caminando relajadamente por la orilla, intercambiando gestos de complicidad y compartiendo momentos dentro del agua durante la práctica.

Durante la actividad, Kardashian fue captada intentando mantener el equilibrio sobre la tabla, mientras Hamilton permanecía cerca, acompañándola en el proceso. Con el paso de las horas, la pareja se aventuró a internarse en el mar, prolongando la experiencia hasta el atardecer.

El vínculo entre ambos, que se ha desarrollado bajo relativa discreción, ha estado marcado por encuentros puntuales en medio de agendas exigentes. Según fuentes citadas por The Sun, la empresaria realizó recientemente un viaje exprés a Londres tras cumplir compromisos profesionales en Los Ángeles, con el objetivo de coincidir con el piloto.

Por su parte, Hamilton también ha ajustado su calendario para compartir tiempo con Kardashian. Ambos han sido vistos previamente en eventos de alto perfil como el Super Bowl LVIII y el Gran Premio de Japón, además de su reciente aparición conjunta en Coachella.

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La propia Kardashian contribuyó a confirmar la cercanía al publicar en redes sociales una imagen en la que aparece sentada en el regazo del siete veces campeón de Fórmula 1, mientras se desplazan en un carrito de golf dentro del recinto del festival.

Aunque ninguno ha oficializado públicamente la relación, sus constantes encuentros y la naturalidad de sus apariciones sugieren una conexión que evoluciona con firmeza, combinando exposición mediática con momentos cuidadosamente resguardados.