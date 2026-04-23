Circulan videos del actor y exluchador estadounidense John Cena en Puerto Plata

El actor John Cena en Puerto Plata junto a un agente de Politur. ( FUENTE EXTERNA )

La presencia del actor y exluchador estadounidense John Cena en la costa norte de la República Dominicana ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, tras la difusión de varios videos que lo ubican en una playa de la provincia de Puerto Plata.

En los audiovisuales, ampliamente compartidos en plataformas digitales, se observa al intérprete caminando por la arena de la playa El Pueblito, en aparente interacción con ciudadanos y miembros de un equipo técnico, lo que ha alimentado versiones sobre un posible rodaje en la zona.

Testigos aseguran que el también actor de Hollywood se mostró accesible, saludando a presentes y desplazándose con naturalidad en el entorno turístico. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de representantes del artista ni de autoridades locales que valide su presencia en territorio dominicano.

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República Dominicana se ha consolidado en los últimos años como un destino atractivo para producciones internacionales, gracias a sus incentivos fiscales y diversidad de locaciones, lo que refuerza la plausibilidad de este tipo de visitas. Recientemente estuvo en la isla el actor canadiense Keanu Reeves. También rodarán en el país los raperos puertorriqueños Bad Bunny y Residente.

Se espera que en las próximas horas surjan informaciones verificadas que permitan confirmar o descartar la autenticidad de los videos y esclarecer el contexto de la supuesta presencia de la estrella en la región norte del país.