Muere la creadora de contenido dominicana Paloma Bonilla
La influencer, recordada por su historia de resiliencia tras quedar parapléjica por una presunta mala práctica médica, deja un legado de fortaleza y mensajes de inspiración en redes sociales
La creadora de contenido dominicana Paloma Bonilla falleció este miércoles 22 de abril, según confirmaron sus allegados a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Bonilla era conocida por su historia de vida, marcada por la superación personal tras quedar en silla de ruedas a raíz de una mala práctica médica.
En el mensaje, su entorno la describió como "una persona llena de luz, amor y bondad", destacando que su legado dejó una huella significativa en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.
"Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones, como símbolo de cariño, fortaleza y alegría", expresaron sus familiares, quienes también agradecieron las muestras de apoyo recibidas en este momento de duelo.
Asimismo, solicitaron elevar oraciones por su descanso eterno y fortaleza para sus seres queridos ante la pérdida. "Descansa en paz, Paloma", concluye el comunicado.
Paloma Bonilla alcanzó notoriedad pública tras compartir en redes sociales su proceso de adaptación a la paraplejia, condición que marcó un giro profundo en su vida. Su historia generó empatía y admiración, convirtiéndola en una figura de inspiración para muchas personas.
Además de su presencia en plataformas digitales, su caso también trascendió al ámbito judicial, ya que mantenía un proceso en busca de justicia relacionado con las circunstancias médicas que derivaron en su condición.
Mensaje poderoso
- A lo largo de su trayectoria en redes sociales, Bonilla compartió mensajes de esperanza, fortaleza y motivación, consolidándose como una voz de resiliencia frente a la adversidad.