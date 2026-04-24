Sale a la luz un video del asesinato de la reina de belleza Carolina Flores a manos de su suegra

Sale a la luz un video del asesinato de reina de belleza a manos de su suegra. En esta imagen de archivo de Carolina Flores, se muestra a la modelo posando. ( FUENTE EXTERNA )

Medios de comunicación en México se han hecho eco sobre la circulación en redes sociales de un video que documenta los momentos previos, durante y posteriores al asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, presuntamente a manos de su suegra, identificada como Érika.

De acuerdo con los reportes, las imágenes provienen de una cámara de seguridad ubicada en la sala de la vivienda donde se encontraban la víctima, su esposo, su suegra, su bebé y sus mascotas.

En el material se observa que, en un inicio, la interacción entre Carolina y su suegra transcurría sin señales visibles de conflicto. Sin embargo, minutos después, la joven se dirige a una habitación, seguida por la madre de su esposo. Es en ese momento cuando se escuchan detonaciones y gritos de auxilio.

Posteriormente, el esposo de la víctima aparece en escena con el bebé en brazos para verificar lo ocurrido. El contenido del video también recoge un breve intercambio verbal tras los hechos. Según lo que se escucha, el hombre cuestiona a su madre por lo sucedido, mientras que ella responde que actuó tras sentirse provocada.

El caso ha generado una fuerte reacción pública, tanto por la gravedad del crimen como por la difusión de las imágenes. Asimismo, se ha señalado que el fallecimiento de la joven, de 27 años, no fue reportado de inmediato a las autoridades.

En medio de la conmoción, la madre de la víctima ha ofrecido declaraciones a distintos medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir justicia.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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