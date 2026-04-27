Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen ocho meses después de ser vistos juntos por primera vez

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz se comprometieron, según confirmó la revista People. Una fuente cercana a la pareja desveló que los intérpretes ya han compartido la noticia de su compromiso a su círculo más cercano.

Los rumores de compromiso surgieron hace solo unos días, después de que salieran a la luz algunas fotografías de Kravitz en las que aparecía luciendo un gran anillo en el dedo anular de su mano izquierda mientras besaba al intérprete en Londres.

La relación entre ambos ha evolucionado lejos del exceso de exposición pública. La pareja se dejó ver por primera vez en agosto de 2025, cuando pasearon cogidos de la mano en Roma. Un día después, el portal Deuxmoi informó que la semana anterior se les había visto besándose en el restaurante Rita's, en Londres.

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"Harry ha pasado largas temporadas en Roma este año. Zoë lo ha acompañado varias veces desde finales del verano", confirmó 'People' en diciembre.

A finales de ese año, Styles y Kravitz ya eran una pareja "seria", e incluso el músico tenía la aprobación del padre de Zoë, Lenny Kravitz. (Lenny, de 61 años, es padre de Zoë junto a su exesposa Lisa Bonet).

"Él cree que hacen muy buena pareja", declaró una fuente a Us Weekly en diciembre de 2025 sobre lo que piensa Lenny de Styles. "Lenny dice que realmente se hacen muy felices y que tienen una relación sencilla, como mejores amigos que están saliendo juntos".

La fuente añadió: "La relación de Zoë y Harry va viento en popa y los dos se lo toman muy en serio".

Aunque Styles no ha hecho comentarios públicos sobre su relación con la actriz de Blink Twice, en marzo insinuó su deseo de sentar cabeza mientras promocionaba su último álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

"¿Cuáles son las cosas que realmente quiero en mi vida? Si estás de gira todo el tiempo, si siempre estás haciendo esto y lo otro, no hay espacio para elegir de verdad", le dijo Styles a Zane Lowe en una entrevista para Apple Music.

"Creo que tuve una conversación realmente honesta conmigo mismo sobre ´OK, en cinco años, ¿cómo quiero que sea mi vida?´. ¿Y cómo hago ajustes para conseguir eso?"

El ganador del Grammy reveló: "Quiero sentirme realizado y estar en buenas relaciones con la gente. Quiero tener grandes amistades. Quiero una familia. Quiero todo esto. Esto me permitió pensar: ´Bien, ¿qué tengo que hacer para crear el espacio y permitir que esto suceda? No puedo esperar que suceda solo´".

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Aunque Styles nunca se ha casado, Zoë se casó con Karl Glusman en 2019. La pareja se separó en diciembre de 2023 después de 19 meses de matrimonio.

Con una relación que ha crecido de forma progresiva y reservada, el compromiso marca un nuevo capítulo para ambos, ahora con una proyección más clara hacia el futuro que han insinuado en distintas etapas recientes.

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