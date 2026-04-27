Paris Jackson critica la biopic Michael y denuncia "muchas mentiras"

Paris Jackson expresó su desacuerdo con Michael, una cinta que ha sido bien recibida por el público pero criticada por su falta de fidelidad, según la artista. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo y cantante Paris Jackson ha expresado públicamente su desacuerdo con la película Michael, el biopic que retrata la vida de su padre, el legendario Michael Jackson. A pocos días de su estreno, la cinta ha generado tanto éxito en taquilla como controversia por su enfoque narrativo.

En declaraciones recientes, Paris Jackson cuestionó la fidelidad de la historia presentada en el filme, asegurando que no refleja la realidad. "Es una versión fantasiosa", afirmó, señalando que la producción parece dirigida a un sector específico de seguidores que mantiene una visión idealizada del artista.

La también actriz criticó lo que considera una falta de honestidad en la construcción del relato. Según explicó, intentó involucrarse en el proceso creativo, pero sus aportes no fueron tomados en cuenta por el productor Graham King.

"Hay muchas mentiras... no me gusta la deshonestidad. No me escucharon", expresó, dejando claro su malestar con el resultado final.

A pesar de sus críticas, Paris Jackson reconoció que la película probablemente será bien recibida por el público general. Sin embargo, insistió en que hubiera preferido una versión más fiel a la realidad, incluso si eso implicaba un menor éxito comercial. "Prefiero la honestidad sobre las ventas", concluyó.

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Pese a la polémica, Michael ha tenido un sólido arranque en taquilla. Según datos de Box Office Mojo, la película ha superado los 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, consolidándose como uno de los estrenos más comentados del momento.