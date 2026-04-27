Muere la influencer Klaudiaglam tras ser atropellada por otra creadora de contenido

Muere Klaudiaglam tras ser atropellada por otra influencer. En la Imagen de archivo se ve a Klaudia Zakrzewska, posando en Londres; el caso ha generado gran impacto en redes sociales. ( INSTAGRAM )

La influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como Klaudiaglam, falleció el pasado 25 de abril en Londres, días después de haber sido gravemente herida en un atropello ocurrido el 19 de abril, según confirmó el Servicio de Policía Metropolitana (MPS).

Zakrzewska, de 32 años, permanecía en estado crítico desde el incidente, que tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la madrugada en Argyll Street. Fue trasladada de urgencia a un hospital tras ser embestida por un vehículo, pero finalmente no logró sobrevivir a las lesiones.

En relación con el caso, la policía ha imputado a la también influencer Gabrielle Carrington, conocida en redes como RielleUK. Inicialmente acusada de intento de asesinato, daño corporal grave con intención, agresión, conducción peligrosa y conducir bajo los efectos del alcohol, el cargo principal será ahora elevado a asesinato tras la muerte de la víctima.

De acuerdo con la fiscalía, imágenes de cámaras de seguridad muestran a Carrington subiéndose al vehículo en el que había llegado y conduciendo en dirección a Zakrzewska. La víctima fue arrastrada por el coche y quedó atrapada entre el vehículo y un soporte metálico para bicicletas, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

La inspectora jefe Alison Foxwell, encargada de la investigación, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida y pidió al público que no difunda imágenes explícitas del suceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/uevo-sencillo-de-su-hijo-yordi-saints-2-32ebf66a.jpg Klaudia Zakrzewska (izquierda) y Gabrielle Carrington (derecha), ambas creadoras de contenido, en imágenes de redes sociales relacionadas con el caso investigado en Londres.

Según advirtió, la circulación de este material no solo resulta dolorosa para la familia, sino que también podría perjudicar el desarrollo de la investigación en curso.

Ambas influencers eran conocidas por compartir contenido de estilo de vida, moda y viajes internacionales en redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/uevo-sencillo-de-su-hijo-yordi-saints-3-97e2ad66.jpg Ilustración judicial de Elizabeth Cook que muestra a Gabrielle Carrington durante su comparecencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, donde fue acusada de intento de asesinato tras atropellar a peatones en el centro de la ciudad en la madrugada del domingo. Imagen del martes 21 de abril de 2026 (PA)

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El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas sobre lo ocurrido.