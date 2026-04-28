Jennifer López presume sus abdominales de acero a los 56 años

Jennifer López muestra su abdomen tonificado tras una jornada de ejercicios físico en el gym. ( INSTAGRAM / @JLO )

La reconocida artista y empresaria Jennifer Lopez volvió a dominar la conversación digital tras compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se hizo viral. En la imagen, la estrella luce un atuendo deportivo que deja al descubierto su trabajado abdomen, desatando una avalancha de reacciones entre sus millones de seguidores.

En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de miles de "me gusta" y comentarios, donde fanáticos y figuras del espectáculo destacaron su impecable estado físico, así como la constancia que ha demostrado a lo largo de su carrera.

A sus 56 años, López continúa posicionándose como un referente indiscutible de disciplina, energía y autocuidado dentro de la industria del entretenimiento.

La intérprete, conocida mundialmente por éxitos musicales y su versatilidad artística, ha compartido en diversas ocasiones aspectos de su exigente rutina, la cual combina entrenamiento de fuerza, intensas sesiones de baile y una alimentación rigurosamente balanceada.

Este enfoque integral ha sido clave no solo para su imagen, sino también para sostener el alto rendimiento que demandan sus espectáculos en vivo.

Más que físico

Especialistas en acondicionamiento físico coinciden en que la constancia y los hábitos saludables son pilares fundamentales para alcanzar y mantener una condición física como la que exhibe la artista.

En el caso de López, su dedicación no solo responde a una cuestión estética, sino también a las exigencias profesionales que han definido su trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/jlo-2-3f7dea0c.jpg La actriz y cantante Jennifer López en una de las imágenes publicadas en Instagram. (@jlo)

No es la primera vez que la llamada "Diva del Bronx" provoca revuelo en redes sociales. Cada una de sus publicaciones se convierte en tendencia, reafirmando su influencia global tanto en la música como en el estilo de vida de millones de seguidores.

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