Tokischa dona RD$500 mil a Hogar Crea y comparte cómo superó su adicción con las mujeres ingresadas
La exponente urbana compartió con mujeres en proceso de rehabilitación y entregó una carta durante el encuentro
La exponente urbana Tokischa visitó el sábado 25 de abril el Hogar Crea Dominicano, donde sostuvo un encuentro con más de 60 mujeres en proceso de recuperación por adicciones.
Durante la jornada, conversó con las participantes y leyó una carta escrita por ella, que también fue entregada de forma impresa y firmada. El espacio incluyó intercambio de experiencias entre las asistentes.
En sus palabras, se refirió a su proceso personal y a la importancia de tomar decisiones conscientes, señalando que alejarse de los vicios ha sido parte de su evolución.
Como parte de la actividad, realizó una donación de RD$500,000 a la institución, que trabaja en programas de rehabilitación y prevención de adicciones en el país.
El encuentro contó con la participación de representantes del centro, quienes valoraron la visita y el aporte realizado.
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- La visita coincide con el lanzamiento de su álbum "Amor & Droga", en el que aborda aspectos personales de su vida.