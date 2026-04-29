Tokischa dona RD$500 mil a Hogar Crea y comparte cómo superó su adicción con las mujeres ingresadas

Tokischa dona RD$500 mil a Hogar Crea. En la imagen vemos a la mujer durante su visita al Hogar Crea Dominicano, donde compartió con mujeres en proceso de recuperación. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente urbana Tokischa visitó el sábado 25 de abril el Hogar Crea Dominicano , donde sostuvo un encuentro con más de 60 mujeres en proceso de recuperación por adicciones.

Durante la jornada, conversó con las participantes y leyó una carta escrita por ella, que también fue entregada de forma impresa y firmada. El espacio incluyó intercambio de experiencias entre las asistentes.

En sus palabras, se refirió a su proceso personal y a la importancia de tomar decisiones conscientes, señalando que alejarse de los vicios ha sido parte de su evolución.

"Mi cambio ha sido una bendición de Dios. Alejarme de los vicios me permitió reencontrarme conmigo misma, y hoy me siento orgullosa de quien soy" Tokischa Exponente del género urbano “

Como parte de la actividad, realizó una donación de RD$500,000 a la institución, que trabaja en programas de rehabilitación y prevención de adicciones en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/ty-6-03bd2508.jpg Tokischa encabeza encuentro con mujeres en proceso de rehabilitación y dona 500 mil pesos a la causa. (Fuente externa)

El encuentro contó con la participación de representantes del centro, quienes valoraron la visita y el aporte realizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/tyfff-a7b0d259.jpg Tokischa sostiene encuentro en Hogar Crea con mujeres en recuperación. (Fuente externa)

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La visita coincide con el lanzamiento de su álbum "Amor & Droga", en el que aborda aspectos personales de su vida.