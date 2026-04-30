Detienen en Venezuela a suegra de reina de belleza, acusada de asesinarla en crimen captado en video

Detienen en Venezuela suegra acusada de matar a reina de belleza; en la imagen se ve la ficha policial de Erika María, acusada de matar a su nuera, la modelo Carolina Flores Gómez, a quien vemos posar con su corona de Miss Baja California en 2017. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Venezuela detuvieron a Erika María, de 63 años, señalada como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en abril en la Ciudad de México.

La aprehensión se produjo luego de que se emitiera una ficha roja de Interpol para su localización internacional, según informó la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer fue localizada en Caracas, donde permanecía bajo custodia tras haber sido detenida inicialmente por el delito de resistencia a la autoridad. Las investigaciones indican que habría ingresado a territorio venezolano el 16 de abril, un día después del crimen, presuntamente vía Panamá.

"El proceso de extradición se encuentra en curso, en coordinación con las autoridades del país requerido", detalló la Fiscalía en un comunicado oficial, en el que se confirma que la acusada será trasladada a México para enfrentar cargos por feminicidio.

El caso ha generado amplia conmoción pública debido a las circunstancias en que ocurrió el crimen. Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada con arma de fuego en el interior de su domicilio, ubicado en la zona de Polanco, mientras se encontraban presentes su esposo y su hijo de ocho meses.

Parte de los hechos quedó registrado en una cámara de seguridad doméstica. En el video, difundido posteriormente por medios locales, se observa un intercambio entre la víctima y su suegra antes de que ambas salgan del ángulo de grabación. Segundos después, se escuchan varias detonaciones.

Tras el hecho, también se registra un breve intercambio verbal en el que el esposo de la víctima cuestiona lo ocurrido. La acusada responde con aparente calma: "Nada, es que me hizo enojar", según el audio difundido.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María... pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

El caso ha sido objeto de cuestionamientos adicionales debido a que la denuncia formal ante las autoridades se realizó casi un día después del homicidio. Este elemento, junto con otros testimonios recabados, forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

Familiares de la víctima han solicitado justicia y han pedido que se esclarezcan completamente las circunstancias del crimen. La madre de Flores Gómez ha ofrecido declaraciones públicas en las que afirmó no haber percibido previamente conductas que anticiparan un desenlace violento, aunque reconoció que existían tensiones familiares.

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Carolina Flores Gómez había destacado en certámenes de belleza desde temprana edad y fue reconocida en 2017 con el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que impulsó su proyección en el ámbito local.

había destacado en certámenes de belleza desde temprana edad y fue reconocida en 2017 con el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que impulsó su proyección en el ámbito local. Las autoridades mexicanas continúan con las diligencias correspondientes para determinar todas las responsabilidades en el caso, mientras avanza el proceso para que la detenida enfrente la justicia en territorio mexicano.