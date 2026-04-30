La actriz Luly Rocha denuncia agresión de motorista tras negarse a darle dinero: "¿Hasta cuándo?"

Luly Rocha fue agredida por motorista tras negarse a darle dinero. En la imagen la vemos en el set del programa "Luna llena" ( HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ @LULIROCHA30 )

La actriz y presentadora de televisión uruguaya Luly Rocha, radicada en la República Dominicana, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión por parte de un motorista mientras se encontraba retirando dinero de un cajero automático en la avenida Camino Chiquito, en Santo Domingo.

Visiblemente afectada, Rocha compartió un video en su cuenta de Instagram en el que narró los hechos con la voz entrecortada y cargada de indignación. Según explicó, un motorista que se encontraba en las inmediaciones se le acercó de forma insistente para exigirle dinero en efectivo.

"Me dijo: ´Dame algo´. Le dije: ´No tengo´. ´Dame algo, si tú estás sacando dinero´", relató la también productora de teatro, describiendo el momento de tensión que vivió mientras permanecía dentro de su vehículo.

Ante la presión, Rocha decidió subir los vidrios y marcharse del lugar. Sin embargo, lejos de concluir, la situación escaló. De acuerdo con su testimonio, el individuo la persiguió durante varias cuadras y terminó arrojando una piedra contra su vehículo.

"Yo estoy así porque yo podría haber estado con mis hijos atrás", expresó, profundamente alterada, al tiempo que cuestionó la aparente impunidad con la que, a su juicio, operan algunos motoristas en la vía pública. "¿Hasta cuándo?", se preguntó.

La actriz, esposa del actor Luis José Germán, dirigió además un enérgico reclamo a las autoridades competentes, exigiendo medidas concretas frente a la inseguridad.

"Quiero saber quién se va a hacer cargo, quién va a velar por la seguridad de la sociedad", manifestó. En su denuncia, también criticó el comportamiento temerario de algunos conductores de motocicletas: "Andan como asesinos por la calle, dándole a la guagua, dándole a la gente, atropellando gente y nadie hace nada".

El video generó una rápida ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su solidaridad con Rocha y compartieron experiencias similares, reforzando la percepción de inseguridad en las calles del Gran Santo Domingo.

Casi un millón de infracciones

En este contexto, las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que durante el año 2025 fueron fiscalizados 834,113 conductores de motocicletas a nivel nacional por distintas infracciones a la ley de tránsito. Asimismo, se reportó la retención de 81,107 motocicletas por violaciones a la normativa vigente.

Entre las faltas más recurrentes figuran el no uso del casco protector, la circulación por espacios prohibidos como aceras, túneles y elevados, la conducción sin luces, la falta de documentación reglamentaria y la participación en competencias de velocidad ilegales.

Estas acciones sancionadoras se enmarcan en la aplicación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La denuncia de Rocha se suma así a una creciente preocupación ciudadana por la seguridad en las vías públicas y el comportamiento de algunos motoristas, un tema que continúa demandando atención urgente por parte de las autoridades.