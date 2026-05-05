El actor Jesse Williams, de "Grey's Anatomy", se casa en secreto con Alejandra Onieva

El romance que comenzó lejos del foco mediático ha terminado consolidándose con un "sí, quiero".

La actriz española Alejandra Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Estados Unidos.

La historia entre ambos salió a la luz a principios de septiembre de 2025, cuando la revista ¡Hola! desveló en exclusiva que Onieva, de 33 años, y Williams, de 44, mantenían una relación.

Las imágenes de ambos paseando por Madrid confirmaban lo que hasta entonces era solo un rumor. Días después, su aparición juntos en la premiere en Roma de la serie Hotel Costiera —proyecto en el que coincidieron profesionalmente— terminó por consolidar públicamente su vínculo.

Ocho meses más tarde, la sorpresa ha sido aún mayor: la pareja ya se casó. La noticia fue adelantada el 4 de mayo por el periodista Alberto Guzmán y confirmada poco después por ¡Hola! y el medio estadounidense TMZ.

Según las informaciones publicadas, el enlace se celebró hace unos meses en un entorno reservado, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. No ha trascendido si entre los asistentes se encontraban figuras conocidas del entorno de la actriz, como su hermano Íñigo Onieva o Tamara Falcó.

La relación

Su historia de amor se gestó durante el rodaje de Hotel Costiera, una serie ambientada en la costa amalfitana.

Williams interpreta a Daniel De Luca, un exmarine en busca de una nueva vida en Italia, mientras que Onieva da vida a Sheryl, un personaje envuelto en misterio.

Según miembros del equipo, la chispa surgió durante las grabaciones en Positano, dando inicio a una relación que ha ido creciendo con paso firme.

A lo largo de estos meses, la pareja ha sido vista en contadas ocasiones: en el Festival de Cine de San Sebastián, en ciudades como Roma y Milán, paseando por Madrid o asistiendo a eventos como la gala GQ Men of the Year en Los Ángeles.

Apariciones puntuales que han reforzado su intención de mantener su vida privada al margen del ruido mediático.

Para Onieva, que lleva más de una década en la industria audiovisual, esta relación supone un nuevo capítulo tras su anterior noviazgo con el actor Sebastian Stan, con quien compartió casi cuatro años de vida entre España y Estados Unidos.

Siempre discreta, la actriz ha preferido que su carrera —con títulos como Alta Mar o El secreto de Puente Viejo— sea el centro de atención.

Por su parte, la vida personal de Williams ha estado más expuesta, especialmente tras su mediático divorcio de Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos.

La separación, formalizada en 2020 tras varios años de conflictos, dio paso a una larga disputa judicial por la custodia que aún ha generado titulares en los últimos años.

Ahora, lejos de aquellas polémicas, el actor parece haber encontrado estabilidad junto a Onieva.

Su matrimonio, celebrado en la intimidad, marca el inicio de una nueva etapa en la que ambos apuestan por mantener el equilibrio entre su vida personal y su trayectoria profesional, dejando que sea su trabajo —y no su vida privada— el que acapare los focos.