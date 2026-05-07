El actor español Miguel Ángel Silvestre disfruta de los atractivos de Punta Cana

El actor Miguel Ángel Silvestre se hospedó en Puntacana Resort & Club y visitó la Reserva Ecológica Ojos Indígenas. También compartió con Paola Rainieri, de Grupo Puntacana. ( FUENTE EXTERNA )

El actor español Miguel Ángel Silvestre disfruta de unos días de descanso y conexión con la naturaleza en Punta Cana , donde ha compartido con sus seguidores algunos momentos especiales de su visita a República Dominicana.

El reconocido intérprete, famoso por producciones como Velvet, "Sense8", "La Casa de Papel" o "Sky Rojo", se hospedó en The Westin Puntacana Resort & Club, desde donde ha explorado varios de los atractivos turísticos y culturales de la zona este del país.

Durante su estadía, Silvestre visitó la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, donde se dio un refrescante baño en sus famosas lagunas de agua cristalina en medio de la exuberante vegetación.

El actor también recorrió el nuevo Centro Cultural Rainieri, un espacio dedicado al arte y las exposiciones ubicado dentro de Puntacana Resort. Allí estuvo acompañado por Paola Rainieri, chief Marketing Officer del Grupo Puntacana, y el empresario Juan Tomás Díaz, sus anfitriones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/c3ef47b6-b1cd-4c01-8eb7-d172f14cf991-560b7a62.jpg Miguel Ángel Silvestre y Paola Rainieri. (INSTAGRAM @MIGUELANGELSILVESTRE)

Otra de las experiencias que más llamó la atención fue su visita al Polo Club Puntacana, donde vivió su primer galope a caballo. "¡Mi primer galope! Ha sido una sensación increíble!", escribió emocionado en sus historias de Instagram, acompañando la publicación con el hashtag #Carlota, lo que podría ser un nuevo proyecto que filma en el país.

Silvestre, considerado uno de los hombres más sensuales de España, se ha referido anteriormente a Quisqueya la bella. En 2020 compartió en sus historias de Instagram varios videos cantando y bailando "Su novio primero" de Raulín Rodríguez.

Con su peculiar sonrisa y haciendo como si tocaba una guitarra, escribió: "Hemos encontrado el tema del verano", mientras tarareaba la melodía.

Todavía el intérprete no ha dado detalles de estar trabajando en un proyecto en RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/651e60a8-b238-4d7b-bff9-952eb2be759b-bea8137a.jpg El actor también visitó el Centro Cultural Rainieri.

En su carrera de cerca de dos décadas ha trabajado en películas como "La Trampa de la Luz" (2010), "Verbo" (2011), "Lo Mejor de Eva" (2011), "The Pelayos" (2012), "Todo es Silencio" (2012), "Los amantes pasajeros" (2013), "Alacrán enamorado" (2013), "Ferdinand" (2017), "Ibiza" (2018) y el remake mexicano de "La boda de mi mejor amigo" (2019).

De todas estas han tenido especial fama "Sense8" ( su debut en Estados Unidos en Netflix, con las hermanas Wachowski), "La Casa de Papel" (un éxito internacional), "Velvet", "The Pelayos", "Narcos" y "Sky Rojo".