Maluma anuncia que será papá por segunda vez

Maluma será padre por segunda vez junto a su pareja Susana Gómez. ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Maluma sigue creciendo. El artista colombiano sorprendió a sus seguidores este fin de semana al anunciar que él y Susana Gómez esperan a su segundo hijo, apenas dos años después del nacimiento de su pequeña París.

La noticia llegó de una manera muy íntima y familiar. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una fotografía junto a Susana y la pequeña París Londoño Gómez, en la que se les ve disfrutando de un momento lleno de complicidad y ternura al besar la barriguita de la futura mamá.

Además de confirmar el embarazo, la publicación marcó la primera vez que el artista muestra públicamente el rostro de su hija.

Desde el nacimiento de Paris en marzo de 2024, Maluma ha dejado ver una faceta mucho más emocional y cercana.

Aunque siempre ha mantenido su vida privada con discreción, en distintas entrevistas ha confesado que convertirse en padre transformó por completo su manera de ver el éxito, el trabajo y hasta los riesgos que asumía en su día a día.

Una nueva etapa más personal y familiar

En meses recientes, el cantante ha hablado abiertamente sobre los episodios de ansiedad y ataques de pánico que enfrentó a finales de 2024, en medio de la presión constante de la industria musical. Según contó, el nacimiento de Paris coincidió con un importante proceso de terapia y sanación emocional que terminó cambiando sus prioridades.

Incluso actividades extremas que antes disfrutaba -como el motocross o el paracaidismo- comenzaron a preocuparle más desde que se convirtió en padre. Ahora, asegura, su enfoque principal está en compartir tiempo y construir recuerdos junto a su hija y su familia.

De hecho, el artista ya había adelantado en entrevistas anteriores que soñaba con tener una familia numerosa. Hace apenas unas semanas confesó que le gustaría tener entre tres y cinco hijos junto a Susana Gómez, aunque dejó claro que es una decisión que ambos quieren tomar en conjunto.

Por ahora, la pareja no ha compartido más detalles sobre el embarazo. Sin embargo, un pequeño corazón azul incluido en la descripción de la publicación bastó para encender las teorías entre sus seguidores, quienes ya especulan que podría tratarse de un niño.