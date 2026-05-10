Ex Miss RD Universo Kimberly Jiménez anuncia que está embarazada de su primer hijo

Kimberly Jiménez, la Miss República Dominicana 2020, definió la maternidad como el sueño más grande de su vida. ( INSTAGRAM @KIMBERLYJIMENEZR )

La Miss República Dominicana 2020, Kimberly Jiménez, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo, una noticia que compartió mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales con motivo del Día de las Madres en los Estados Unidos y otros países.

La exreina de belleza y modelo aseguró que enterarse del embarazo fue un instante que cambió su vida para siempre. "Recuerdo el instante exacto en que lo supe. El mundo siguió su ritmo habitual, pero el mío se detuvo", escribió en la publicación que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación.

Kimberly expresó que desde ese momento comenzó a experimentar un amor diferente y profundo, incluso antes de conocer a su bebé. "Descubrí que existen amores que no necesitan conocerse para sentirse eternos", compartió.

Kimberly Jiménez quedó como cuarta finalista del Miss Universo, celebrada el 16 de mayo de 2021 en Hollywood, Florida, cuya ganadora fue Andrea Meza (México).

En el mensaje, también reveló la emoción que siente al celebrar por primera vez el Día de las Madres desde una nueva perspectiva. "Hoy celebro distinto, porque mi alegría ahora tiene otro nombre: MAMÁ", manifestó, acompañando sus palabras con imágenes llenas de ternura y emoción.

La Miss República Dominicana 2020 definió la maternidad como el sueño más grande de su vida y aseguró que atesorará esta etapa como una de sus mayores bendiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/e2fa0847-993c-4b09-9a20-ff6dc23502a6-77f62531.jpg La modelo reflexionó sobre esta hermosa etapa de su vida. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, reflexionó sobre la transformación personal que está viviendo con la llegada de su bebé. "Celebro a la mujer que fui antes de ti... y a la nueva versión de mí que recién comienzo a construir", añadió.

"Ser madre siempre fue el sueño más profundo de mi corazón, y atesoraré esta etapa como una de mis más grandes bendiciones", finalizó.

Los seguidores celebraron la noticia con la reina de belleza: "En el tiempo perfecto de Dios. BENDICIONES!!!", "Wow felicidades belleza, bendiciones", "Dar vida es un verdadero privilegio. Qué bella felicidades y bendiciones", "el girasol ya está cultivando sus semillas", han sido parte de los comentarios.