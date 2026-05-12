Fallece Melvin TV tras enfrentar una batalla contra el cáncer de colon
El creador de contenido y comentarista de farándula dominicano había solicitado ayuda pública meses atrás para costear sus tratamientos médicos
El creador de contenido y comentarista de temas de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como "Melvin TV", falleció luego de enfrentar durante varios meses un delicado cuadro de salud provocado por un cáncer de colon.
Melvin, quien formó parte de espacios dedicados al entretenimiento como "Los Dueños del Circo", había hecho pública su situación médica a finales del pasado año, cuando solicitó ayuda económica para poder costear tratamientos especializados y procedimientos médicos derivados de la enfermedad.
Durante ese proceso, distintas figuras del entretenimiento dominicano expresaron públicamente su apoyo y solidaridad hacia el comentarista, quien también compartió en varias ocasiones el difícil momento físico y emocional que atravesaba.
La situación de salud de Melvin TV generó una amplia reacción entre seguidores, colegas y personalidades del medio artístico nacional, quienes se unieron en cadenas de oración y mensajes de respaldo durante su tratamiento.
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- Hasta el momento, familiares y allegados no han ofrecido mayores detalles sobre las honras fúnebres ni actos relacionados con su despedida.