Hallan muerto en Croacia al popular youtuber "Lil Narcyz" tras semanas desaparecido

Hallan muerto al popular youtuber "Lil Narcyz". En la imagen se ve al creador del contenido posando sonriente. ( FUENTE EXTERNA )

Fue confirmada la muerte del youtuber Nikodem Czyzewski, conocido en redes sociales bajo el nombre de "Lil Narcyz", luego de haber sido reportado como desaparecido durante varias semanas en Croacia.

La información fue dada a conocer por la Policía de Gliwice, ciudad ubicada al sur de Polonia, organismo que lideró las labores de búsqueda desde que familiares y allegados perdieran comunicación con el joven influencer de 23 años.

De acuerdo con los reportes oficiales, Czyzewski había viajado a Croacia por motivos de trabajo. Sin embargo, el pasado 8 de abril se produjo el último contacto con su familia, situación que encendió las alarmas y motivó a las autoridades a emitir una alerta de desaparición e iniciar una intensa investigación internacional.

Tras semanas de incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del creador de contenido en territorio croata. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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" Lil Narcyz " había logrado popularidad entre el público juvenil gracias a sus videos y publicaciones en plataformas digitales, donde acumulaba una creciente audiencia en Polonia y otros países europeos.

" había logrado popularidad entre el público juvenil gracias a sus en plataformas digitales, donde acumulaba una creciente audiencia en y otros países europeos. El caso ha generado gran atención mediática tanto en Polonia como en Croacia, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento.