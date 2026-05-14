La trágica muerte de la actriz Ksenia Dobromilova durante un rodaje quedó captada en video

La actriz Ksenia Dobromilova murió durante un rodaje. En la imagen vemos el momento vemos el lugar del accidente. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova falleció trágicamente a los 34 años luego de sufrir un fatal accidente durante la grabación de unas acrobacias con motocicletas en Moscú, Rusia.

El hecho ocurrió en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya Street, donde la artista participaba en la filmación de una escena de alto riesgo junto a varios motociclistas. Según reportes difundidos por el diario británico The Sun, Dobromilova fue arrollada accidentalmente por uno de los conductores mientras realizaban una maniobra.

El fuerte impacto le provocó un severo traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Aunque las personas presentes intentaron auxiliarla inmediatamente y una ambulancia acudió rápidamente al lugar para trasladarla a un centro médico, la actriz falleció camino al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Rusya´da 34 yasindaki motosikletçi blog yazari ve fotografçi Ksenia Dobromilova, yolda tanitim videosu çekerken bir motosikletin çarpmasi sonucu hayatini kaybetti. pic.twitter.com/wvXufR8AgY — NTA Haber (@ntahabercom) May 7, 2026

De acuerdo con las informaciones preliminares, el motociclista involucrado en el accidente fue identificado como Maxim Zaviryukha, amigo cercano de la víctima y responsable involuntario del impacto fatal. El hombre sufrió lesiones menores, entre ellas contusiones en el hombro y un esguince en un tobillo.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando conmoción entre seguidores y admiradores de la artista.

Según medios locales, Zaviryukha permanece bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones policiales. Las autoridades evalúan posibles cargos relacionados con negligencia y violación de normas de tránsito, situación que podría derivar en una condena de hasta cinco años de prisión.

Ksenia Dobromilova era una apasionada de la fotografía y las motocicletas, y con frecuencia compartía contenido relacionado con escenas de acción y grabaciones extremas. Horas antes del accidente, había publicado en sus redes sociales detalles sobre la jornada de filmación que realizaría ese día junto a motociclistas.

Además de su faceta como fotógrafa, la artista era reconocida por sus participaciones en importantes escenarios teatrales de Rusia, entre ellos el Moscow Moon Theatre y el Theatre of Musical. Su popularidad también creció tras aparecer en el videoclip "War Girl" del dúo de rap HammAli & Navai.

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La repentina muerte de Ksenia Dobromilova ha causado profundo impacto en el mundo artístico ruso y entre miles de seguidores que hoy lamentan la partida de una figura vinculada al teatro, la fotografía y las producciones audiovisuales de acción.