Kodak Black es arrestado por segunda vez en menos de dos semanas en Florida

Kodak Black enfrenta nuevos problemas legales en Florida mientras su defensa denuncia una supuesta persecución contra el rapero. ( ARCHIVO )

El rapero estadounidense Kodak Black, cuyo nombre real es Bill Kapri, fue arrestado nuevamente este jueves 14 de mayo en el estado de Florida, marcando su segunda detención en menos de dos semanas.

El artista, de 28 años, enfrenta cargos por resistencia a un oficial sin violencia y evasión de la ley, de acuerdo con registros oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Kapri fue ingresado en la cárcel del condado y permanece bajo custodia mientras ambos cargos continúan pendientes de juicio. Las autoridades fijaron una fianza de cero dólares.

Tras conocerse la noticia, su abogado, Bradford Cohen, cuestionó públicamente el procedimiento judicial y aseguró que la detención forma parte de una investigación débil y prolongada de manera injustificada.

"Se trata de una entrega voluntaria tras otra investigación que tardó cinco meses en desarrollarse por una supuesta evasión", declaró Cohen al portal TMZ. El jurista agregó que, a su juicio, existe un patrón de acciones dirigidas específicamente contra el artista.

Delito grave

Este nuevo arresto ocurre apenas días después de que Kodak Black fuera detenido el pasado 6 de mayo por un presunto delito grave relacionado con tráfico de MDMA. Ese caso se remonta a noviembre pasado, cuando la policía de Orlando respondió a reportes de disparos en las inmediaciones de la Children's Safety Village.

Según la orden de arresto obtenida por medios estadounidenses, los agentes detectaron olor a marihuana proveniente de uno de los vehículos estacionados en el lugar.

Durante la inspección, las autoridades encontraron varios objetos que supuestamente vinculan al rapero con el automóvil, entre ellos unas tijeras rosadas, un anillo y un arma de fuego similares a los mostrados previamente por Kodak Black en publicaciones de Instagram.

Hasta el momento, el artista o su equipo no han emitido declaraciones adicionales sobre los recientes acontecimientos judiciales.