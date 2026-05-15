Dos ex Miss República Dominicana fueron convocadas a casting de Victoria´s Secret

Andreína Martínez y Massiel Taveras compartieron en redes sociales su emoción tras ser convocadas al casting presencial de Victoria´s Secret. ( INSTAGRAM )

Las modelos dominicanas Andreína Martínez y Massiel Taveras revelaron que fueron convocadas por Victoria´s Secret para participar en un casting presencial de la famosa marca, convirtiéndose en motivo de orgullo para República Dominicana.

Andreína Martínez fue la primera en compartir la noticia a través de sus redes sociales, donde confesó sentirse emocionada por estar cada vez más cerca de cumplir uno de sus mayores sueños dentro de la industria del modelaje.

"Hola, soy Andreína y quiero ser un ángel", se escucha decir a la modelo, quien fue coronada Miss República Dominicana 2021 y que representó al país en el concurso Miss Universo 2022.

"Estoy muy orgullosa de ir tras algo con lo que he soñado durante tanto tiempo. Quiero que ustedes me acompañen para que soñemos juntos. Esto es enorme y quiero celebrarme a mí misma", expresó.

Massiel Taveras también confirmó que recibió el llamado de la reconocida firma y publicó un efusivo mensaje celebrando la oportunidad.

"Cuando Victoria´s Secret llama, más vale que aparezcas, bebé. Necesito todas sus oraciones ahora mismo", escribió la actriz y exreina de belleza, quien además aseguró sentirse "victoriosa" y agradecida con Dios por esta nueva experiencia.

Taveras, ganadora del certamen Miss República Dominicana 2007, viajó a Los Ángeles para asistir al proceso de selección de la marca, considerada una de las plataformas más importantes de la moda internacional.

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Las publicaciones de ambas dominicanas provocaron una ola de reacciones positivas y mensajes de apoyo de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron que dos representantes criollas formen parte del competitivo proceso de casting de Victoria´s Secret.