Suspenden grabación del programa "Survivor Grecia" en RD tras grave accidente de un concursante

El concursante Stavros Floros en el programa "Survivor Grecia". ( FUENTE EXTERNA )

El reality show "Survivor Grecia" fue suspendido temporalmente tras un grave accidente ocurrido en República Dominicana que dejó a uno de sus concursantes con la amputación parcial de una pierna mientras practicaba pesca submarina durante un descanso de las grabaciones.

La víctima fue identificada como Stavros Floros, un apicultor de 21 años, quien resultó gravemente herido el pasado 10 de mayo luego de ser impactado por una embarcación turística mientras se encontraba en el agua realizando pesca submarina fuera de la competencia oficial del programa.

De acuerdo con reportes internacionales, la hélice de la embarcación le amputó parcialmente la pierna izquierda por debajo de la rodilla y además le provocó severas lesiones en el tobillo derecho.

La productora del programa, AcunMedya, confirmó que el concursante permanece hospitalizado en el país en condición seria pero estable y fuera de peligro.

"Desde el primer momento hubo una respuesta inmediata para brindar asistencia y trasladar de manera segura al concursante herido, mientras las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias", señaló la empresa en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-112100-am-1c69d661.jpeg

El accidente ocurrió fuera del proceso competitivo del reality, aunque la gravedad del hecho llevó a la producción a detener temporalmente las transmisiones del popular programa griego, grabado en territorio dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-112229-am-7d449cd5.jpeg

Más

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrió el impacto entre la embarcación turística y el participante.