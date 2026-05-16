Sarodj participa en carrera benéfica a favor de la investigación sobre lesiones medulares

Sarodj participó en la edición de Wings for Life World Run realizada en el Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo junto a cientos de corredores. ( FUENTE EXTERNA )

Sarodj participó en la edición de Wings for Life World Run celebrada recientemente en Santo Domingo, una carrera organizada con el propósito de recaudar fondos destinados a investigaciones sobre lesiones de médula espinal.

A través de una nota de prensa enviada a Diario Libre, se informó que la actividad se realizó en el Jardín Botánico Nacional, donde reunió a cientos de participantes en una jornada deportiva celebrada de manera simultánea en distintos países.

Durante el evento, la cantante y modelo haitiana radicada en la República Dominicana, compartió con asistentes y formó parte de la iniciativa impulsada por Red Bull, la cual conecta corredores de más de 170 países.

Según datos de los organizadores, la edición de este año reunió a 346,527 participantes a nivel mundial y recaudó 9.2 millones de euros para investigaciones científicas relacionadas con lesiones medulares.

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A diferencia de otras competencias, Wings for Life World Run se realiza sin una meta fija. Los participantes avanzan hasta ser alcanzados por el denominado "Catcher Car", formato que permite la integración de personas con distintos niveles de preparación física.

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La iniciativa internacional está enfocada en apoyar investigaciones y generar conciencia sobre las lesiones de médula espinal.