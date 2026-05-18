Hija de Carlos Batista y Belkis Concepción se casa en Miami y alza su voz por matrimonio igualitario

Belkis Marie e Isabella Espinal en día de su boda. ( INSTAGRAM )

Belkis Marie, la hija de la cantante Belkis Concepción y del fallecido comunicador Carlos Batista Matos, contrajo matrimonio con su pareja, Isabella Espinal, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

La unión se produjo el 11 de abril, dos días antes de la muerte de su padre, considerado el "más caro de la televisión".

Belkis Marie compartió en su cuenta de Instagram este fin de semana imágenes con un emotivo mensaje de esta ceremonia celebrada en el estado de la Florida, entre los lugares donde es legal el matrimonio igualitario.

"Que el futuro nos encuentre agarradas de las manos. Para siempre nuestra historia de amor más bonita", escribió la joven que se dedica a la profesión de la psicología.

"Gracias a nuestra familia elegida por acompañarnos en ese fin de semana tan especial", continuó.

Además, aprovechó la fecha para enviar un mensaje en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, este 17 de mayo.

"Hoy es día de la lucha contra la homofobia y la mejor forma de hacerlo es viviendo la vida que te da la gana vivir. Sin pedir perdón ni pedir permiso", expresó.

Belkis Marie señaló que, aunque en República Dominicana el matrimonio igualitario no está permitido legalmente, continuará alzando su voz para que en algún momento esa realidad cambie.

"En lo que se averigua el caso nos seguiremos casando y celebrando en todos los países que sea posible. Gracias a todas las personas que nos aman y apoyan incondicionalmente. ¡Que viva el amor!", concluyó.

La pareja se comprometió en los Estados Unidos a finales de febrero de este 2026.

Se recuerda que el legendario periodista Carlos Batista Matos falleció el 13 de abril a los 75 años de edad a causa de un infarto.

La hija del conductor del programa "Con los famosos" destacó el legado de su padre durante el sepelio: "Tu lefado queda en cada persona que se ponga una corbata y piense en tí, en cada persona que se sienta bella, fina y elegante. Y sobre todo, quedará en tus hijos que llevan tanto de tí. En mí, que tengo tanto de tí".

Belkis Marie es la única hija del matrimonio de sus padres. Batista tuvo otros hijos de relaciones posteriores.