Matan al productor urbano "Maestro Queliz" en San Pedro de Macorís; hay dos arrestados por el caso

Foto de archivo del productor urbano Maestro Queliz, quien fue asesinado el pasado sábado. ( FUENTE EXTERNA )

El productor musical urbano Tomy Israel Queliz Hernández, conocido artísticamente como "Maestro Queliz", falleció la noche del sábado tras resultar herido con arma blanca durante un hecho ocurrido en el sector Villa Faro, en San Pedro de Macorís.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 7:20 de la noche en la calle Coral del referido sector, donde residía la víctima.

Queliz Hernández, de 28 años, fue trasladado al Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, donde murió mientras recibía atenciones médicas a consecuencia de las heridas recibidas.

Tras el hecho, agentes de la Subdirección Regional Sureste de Investigaciones (Dicrim) arrestaron a dos jóvenes señalados como presuntos implicados en el caso.

Los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Edy Yoneudi Valera, alias "Nano", de 19 años, y Yariel Fermín Tolentino De León, apodado "Ñoño", de 17 años, residentes en los sectores Villa Faro y Playa de Muerto, respectivamente.

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Las autoridades informaron que las circunstancias y el posible motivo del crimen continúan bajo investigación, mientras esperan los resultados de la autopsia para ampliar los detalles del caso.

La División de Investigaciones de Homicidios de la Dicrim asumió las pesquisas correspondientes, y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.

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