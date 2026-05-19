Celinee Santos hace historia en "La Casa de los Famosos" y se perfila como una posible ganadora

Celinee Santos es una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva para la gran final de la sexta temporada de La Casa de los Famosos ya comenzó y el reality de Telemundo atraviesa sus semanas más intensas, con emociones, estrategias y tensiones al límite dentro de la casa.

Conducido por Jimena Gállego y Javier Poza, el programa mantiene en competencia a 11 celebridades que siguen luchando por el codiciado maletín de 200 mil dólares: Celinee Santos, Horacio Pancheri, Verónica del Castillo, Fabio Agostini, Kenny Rodríguez, Stefano Piccioni, Curvy Zelma, Caeli, Josh Martínez, Sandra Itzel y Yoridan Martínez.

En medio de la recta final, una figura ha logrado destacar con fuerza propia: la modelo dominicana Celinee Santos, quien no solo ha conseguido el respaldo constante del público, sino que además ha hecho historia dentro del reality.

Santos ha sido salvada en 9 ocasiones por la audiencia, convirtiéndose en la concursante más apoyada en la historia del formato y rompiendo el récord que hasta ahora pertenecía a Maripily. Aunque ha estado nominada en 11 ocasiones, en dos de ellas fue rescatada por sus propios compañeros, lo que refuerza su peso dentro de la competencia.

"11 nominaciones, 9 bajadas de placa y aquí sigo gracias a ustedes", expresó su equipo en su nombre recientemente en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores tras una nueva salvación.

Detrás de ella en este peculiar ranking de resistencia se encuentran Fabio Agostini y Curvy Zelma, ambos con 8 salvaciones del público, consolidándose también como jugadores fuertes en esta etapa decisiva.

Grandes premios

Con la final programada para el lunes 8 de junio de 2026, la competencia se vuelve cada vez más cerrada. El ganador se llevará 200 mil dólares , mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 100 mil y 50 mil dólares respectivamente.

, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 100 mil y 50 mil dólares respectivamente. Todo apunta a que la recta final de La Casa de los Famosos 6 será una de las más disputadas hasta ahora, y Celinee Santos ya se perfila como una de las grandes protagonistas rumbo al desenlace.