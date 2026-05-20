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Tomás Adames
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Muere el "filmmaker" dominicano Tomás Adames en accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre

El productor audiovisual y editor regresaba a su residencia en Haina cuando ocurrió el siniestro la madrugada del lunes

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    Muere el filmmaker dominicano Tomás Adames en accidente de tránsito en la autopista 6 de Noviembre

    La madrugada del lunes falleció el productor audiovisual, filmmaker y editor Tomás Adames tras verse involucrado en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista 6 de Noviembre.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el joven se desplazaba desde San Pedro de Macorís hacia su residencia en Haina, San Cristóbal, cuando ocurrió el hecho.

    Adames desarrolló una trayectoria vinculada a distintos proyectos audiovisuales y radiales del país. Formó parte del equipo de La X 102.1 FM. Además, dirigió la emisora local Picante 95.5 FM, en su municipio, y produjo el programa radial "La Mañana Picante".

    La emisora La X 102.1 FM expresó su pesar por la muerte de Adames a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde destacó su calidad humana y profesional.

    "Más que un gran profesional detrás de cámaras, Tomás fue una persona luminosa, amable, talentosa y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Dejó huellas en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir con él", expresó la estación en el comunicado.

    Integrantes de los programas "MAB Radio" y "Despejando la X" también reaccionaron con tristeza ante la noticia y recordaron el impacto personal y profesional que dejó en quienes trabajaron junto a él.

    "Tomás creyó en el crecimiento de la juventud y en el poder de los medios digitales para salir adelante y construir un mejor futuro. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que brinde fortaleza, paz y consuelo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", escribieron desde Casa de la cultura de Haina.

    Más

    • Las circunstancias del accidente están en proceso de investigación.
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