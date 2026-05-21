Alex Rodríguez y su pareja Jaclyn Cordeiro se separan luego de tres años de relación

La instructora fitness confirmó que se acabó su romance con el expelotero Alex Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El expelotero y empresario Alex Rodríguez y su pareja, la instructora fitness Jaclyn Cordeiro se separaron luego de tres años de relación.

La noticia fue confirmada por la modelo mediante una declaración citada por TMZ dejando claro que siguen apoyándose mutuamente.

"Para aclarar las cosas, Alex y yo estamos pasando por un tiempo de separación, pero seguimos sintiendo amor mutuo, cariño y un profundo respeto el uno por el otro y por nuestras familias", aseguró.

"Seguimos apoyándonos mutuamente y no hay absolutamente ninguna animosidad, drama ni historia negativa en todo esto", agregó.

Ella reveló que, además, en estos momentos se encuentra "lidiando con un grave problema de salud" que afecta a uno de sus parientes, por lo que "toda mi atención se centra en eso".

"Alex y yo seguimos estando unidos y, por respeto a todas las personas involucradas, especialmente a nuestras hijas y seres queridos, les pediría amablemente que cualquier cobertura mediática refleje compasión y la privacidad que esta situación merece", concluyó.

Diversas fuentes apuntan que el dúo está distanciado desde hace dos meses.

Una de las publicaciones que encendieron las alarmas fue la publicación de la graduación de su hija Ella, en la que su novia fue la gran ausente. Alex posó con sus hijas, Natasha y Ella, junto a la madre de estas y exesposa, Cynthia Scurtis.

Romance post JLo

Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro iniciaron su relación en octubre de 2022, más de un año después de que él finalizara su romance y compromiso con Jennifer López.

Los famosos conectaron por la pasión compartida por el gimnasio. De hecho, Alex cambió su alimentación y estilo de vida resultando en una buena forma física en los últimos tres años.

Tras su debut en Instagram como pareja, aparecieron juntos en público por primera vez en un partido de la NBA, en enero de 2023.

Como pareja compartieron con sus familias. Cordeiro es madre de Bella y Savanah, y en diversas actividades como las fiestas navideñas el expelotero presumió en las redes sociales.

Por el momento Alex Rodríguez no se ha pronunciado sobre la separación.