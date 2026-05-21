Belkis Concepción asegura que Carlos Batista Matos apoyaba a su hija incondicionalmente

Belkis Concepción, en una imagen tomada tras una entrevista con Diario Libre. La artista pidió respeto para su familia y defendió públicamente la relación de amor y apoyo que existía entre Carlos Batista Matos y su hija, Belkis Marie Batista, a quien vemos junto a su esposa, Isabella Espinal, el día de su boda ( ARCHIVO DIARO LIBRE / FUENTE EXTERNA )

La cantante de merengue Belkis Concepción reaccionó públicamente ante los comentarios y especulaciones que han surgido en redes sociales tras la muerte del comunicador Carlos Batista Matos, fallecido el pasado 13 de abril a los 75 años de edad a causa de un infarto.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la artista expresó su dolor por la situación que atraviesa su familia y defendió a su hija, la psicoterapeuta Belkis Marie Batista, luego de que algunos usuarios intentaran relacionar la muerte del veterano comunicador con decisiones personales de la vida de su hija.

"Como madre, hoy siento la necesidad de expresar algo desde el dolor y el respeto", inició escribiendo la merenguera.

Belkis Concepción aseguró que le resulta "muy triste" ver cómo algunas personas y medios realizan "comentarios irresponsables y falsos" sobre el fallecimiento de Carlos Batista Matos, tratando de vincularlo con la orientación sexual y la vida sentimental de su hija.

"Mi hija siempre contó con el amor, el apoyo y la aceptación de su padre y el mío. Él conoció perfectamente su vida, sus decisiones y su orientación, y jamás eso fue conflicto entre ellos", expresó.

La cantante enfatizó que entre padre e hija siempre existió una relación basada en el respeto y el amor incondicional.

"Al contrario, siempre existió amor y apoyo incondicional y se sentía muy orgulloso de ella al igual que yo", añadió en su publicación.

Asimismo, pidió a las personas detener los juicios y las historias falsas en medio del duelo que vive su familia.

"Nadie tiene derecho a inventar historias ni a emitir juicios que solo causan más dolor a una familia que atraviesa un momento difícil", manifestó.

La intérprete también lamentó el impacto emocional que han provocado los comentarios en redes sociales.

"Es muy fácil hablar desde fuera, pero no imaginan el daño tan profundo que pueden causar unas palabras malintencionadas en momentos tan dolorosos", escribió.

Belkis Concepción expresó además el sufrimiento que siente al ver a su hija enfrentando críticas mientras vive la pérdida de su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/iframe-width1163-height654-srchttpswwwyoutubecdpaltos-de-chavon-s-1-f3f198c6.jpg Imagen del mensaje de la artista Belkis Concepción. (Foto de Instagram / archivo Diario Libre)

"Como madre me duele profundamente y sufro al ver a mi hija teniendo que enfrentar comentarios tan crueles en medio de su duelo", señaló.

La artista concluyó su mensaje haciendo un llamado a la empatía y al respeto.

"Ojalá aprendamos a tener más humanidad, más respeto y más sensibilidad antes de hablar de vidas ajenas. La verdad y el amor que existió entre un padre y su hija estarán por encima de toda falsedad", finalizó.

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Las declaraciones surgen luego de que Belkis Marie Batista revelara este domingo, a través de su cuenta de Instagram, que contrajo matrimonio con su novia, Isabella Espinal, el pasado 11 de abril en la ciudad de Miami, apenas dos días antes del fallecimiento de su padre.