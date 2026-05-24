Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebraron su amor con una íntima fiesta en Bahamas

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebraron su 'after wedding' en Bahamas con un exclusivo grupo de amigos y familiares. ( FUENTE EXTERNA )

Después de sorprender a todos con una ceremonia civil celebrada el pasado jueves en privado en West Palm Beach, Florida, Donald Trump Jr. y Bettina Anderson decidieron continuar la celebración de su matrimonio este fin de semana con una romántica fiesta en una isla privada de Las Bahamas.

El ambiente fue como cabría imaginar en una boda caribeña de revista: palmeras, atardeceres tropicales y apenas cuarenta invitados cuidadosamente seleccionados entre familiares y amigos cercanos.

Aunque la pareja había considerado inicialmente casarse en la Casa Blanca, el contexto político y la tensión internacional relacionada con Irán hicieron que optaran por un evento mucho más discreto y alejado del foco mediático el pasado jueves, en La Florida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/260522-trump-jr-bettina-anderson-vsb-1956-195263-c4bd43ee.jpg Bettina Anderson yDonald Trump Jr. en la Casa Blanca. (FUENTE EXTERNA)

Aun así, fuentes cercanas aseguran que no descartan realizar una gran recepción a finales de año en Washington, una posibilidad que muchos ya interpretan como un movimiento con peso político dentro del entorno de la familia Trump.

La ausencia más comentada de la celebración fue, sin duda, la de Donald Trump. El mandatario explicó desde el Despacho Oval que sus compromisos de Estado le impidieron viajar a Las Bahamas, aunque admitió que le habría gustado acompañar a su hijo en un momento tan importante.

Una boda elegante, íntima y llena de simbolismo

Más allá de la política, la celebración estuvo marcada por pequeños detalles cargados de romanticismo.

Bettina Anderson compartió en sus historias de Instagram una delicada fotografía en blanco y negro donde aparecen las manos entrelazadas de ambos luciendo sus alianzas de boda: una banda fina y elegante para ella y un anillo estilo cigar band para él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/screen-shot-2026-05-24-at-35911-pm-64338710.png

La imagen iba acompañada de una frase sencilla pero emotiva: "Siempre tuyo, siempre mío", dejando claro el tono íntimo y sentimental que definió el fin de semana.

Este representa el primer matrimonio para Bettina Anderson y el segundo para Donald Trump Jr., quien tiene cinco hijos junto a su exesposa, Vanessa Trump.

Precisamente esta semana, Vanessa reveló públicamente que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama, una noticia que también ha generado atención alrededor del entorno familiar.

Mientras tanto, Bettina parece haberse integrado con naturalidad al círculo más cercano de los Trump. Recientemente celebró su despedida de soltera en Mar-a-Lago junto a Ivanka, Tiffany y Lara Trump, en un encuentro descrito por los asistentes como elegante, relajado y muy familiar.