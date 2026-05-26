Magali Febles advierte acciones legales y solicita citación contra el estilista Keyther Estévez

Magali Febles y el estilista Keyther Estévez protagonizan una controversia que ya escaló al ámbito judicial, tras una denuncia presentada ante el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La directora de Miss República Dominicana, Magali Febles, advirtió que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que utilice plataformas digitales, entrevistas o espacios públicos para difamarla o afectar su reputación con informaciones falsas.

Las declaraciones de Febles surgieron luego de que circulara un documento del Ministerio Público en el que se establece una solicitud de citación contra el diseñador, asesor de imagen y estilista Keyther Estévez, en el marco de una investigación relacionada con presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

"Basta de convertir diferencias personales en campañas de descrédito, injurias y ataques públicos para ensuciar el buen nombre." Magali Febles En publicación de Instagram “

El documento, emitido por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, indica que Estévez fue requerido para comparecer ante las autoridades el próximo 26 de mayo de 2026, tras una denuncia interpuesta por Febles.

La controversia entre ambos resurgió en medio de la participación de Celinee Santos en el reality La Casa de los Famosos. En ese contexto, Estévez lanzó fuertes críticas contra Febles a través de sus redes sociales, luego de que la directora del certamen cuestionara públicamente el trabajo de estilismo realizado para la representante dominicana en Miss Universo 2024.

"Tú eres la real burla para RD, mi tía", escribió el estilista en una de sus historias, acompañando un video en el que aparecía Febles criticando aspectos del proceso de preparación de Celinee Santos.

El experto en imagen defendió el trabajo realizado junto a la reina dominicana, asegurando que el desempeño de Santos respondió al esfuerzo de un equipo independiente y no a la estructura oficial del certamen nacional.

"Precisamente por eso fue nuestro gran éxito, por hacer nuestro trabajo sin usted", expresó Estévez, quien además cuestionó el manejo profesional de Febles dentro de la organización.

Asimismo, dejó entrever que Santos habría enfrentado actitudes adversas desde que obtuvo la corona, insinuando la existencia de una campaña negativa en su contra. Según afirmó, la modelo llegó preparada al certamen internacional por mérito propio y gracias al respaldo de su equipo local e internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/britney-spears-efepaul-buck-1-7c423b7b.jpg Documento del Ministerio Público donde se solicita la citación del estilista y asesor de imagen Keyther Estévez, tras una denuncia presentada por Magali Febles ante el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A través de sus redes sociales, Febles respondió de manera indirecta al conflicto asegurando que durante décadas ha construido una trayectoria basada en el trabajo, la disciplina y el respeto, por lo que no permitirá campañas de descrédito sustentadas en "mentiras, chismes o audios manipulados".

"No más silencios. La gente sabe quién soy, conoce mi trayectoria, mi trabajo y mi conducta durante décadas", manifestó.

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La empresaria también recordó que la República Dominicana cuenta con herramientas legales para sancionar la difamación e injuria cometidas mediante medios electrónicos, señalando que la libertad de expresión no debe convertirse en un mecanismo para destruir reputaciones.

Lo que dijo la directora de Miss RD Universo Fuente:@magalifebles Quién utilice medios digitales, entrevistas, redes sociales o plataformas públicas para difamarme, acosarme, inventar hechos falsos o dañar mi reputación, tendrá que responder ante la justicia. ¡Ya basta! La República Dominicana cuenta con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la cual sanciona la difamación, injuria, acoso y el uso de medios electrónicos para perjudicar la dignidad y el honor de una persona. La libertad de expresión no es una licencia para destruir reputaciones con mentiras. Quien difame, tendrá que probarlo ante la ley. Y hoy la ley está siendo aplicada con firmeza. Basta de convertir diferencias personales en campañas de descrédito, injurias y ataques públicos para ensuciar el buen nombre.No más silencios. La gente sabe quién soy, conoce mi trayectoria, mi trabajo y mi conducta durante décadas. Respeto y dignidad es lo mínimo que merece toda persona y toda familia. Porque detrás de cada mentira hay hijos, madres, seres queridos y daños emocionales reales.Hoy en día a cualquiera le abren un micrófono, sin importar el sufrimiento que puedan causar con falsas acusaciones y comentarios irresponsables. Nadie tiene derecho a destruir la paz de otro por protagonismo, frustración o envidia. Si quieren sonido, búsquenlo con talento, disciplina y trabajo arduo... no intentando desacreditar vidas ajenas. Las "tiraderas", los chismes y los audios manipulados, que se queden en sus espacios... no en mi vida. La nueva ley está rapida y con carcel y remuneracion. Lo Peor es que no es la primera vez que visito contigo la procuraduría.