Muere a los 22 años el influencer fitness brasileño Gabriel Ganley

Gabriel Ganley, influencer fitness brasileño de 22 años, acumulaba más de dos millones de seguidores en redes sociales y aspiraba a competir en el Mr. Olympia. ( FUENTE EXTERNA )

La repentina muerte del influencer fitness brasileño Gabriel Ganley, de 22 años, ha causado consternación entre sus seguidores y la comunidad deportiva digital, luego de que la noticia fuera confirmada el pasado sábado 23 de mayo.

Con más de dos millones de seguidores en redes sociales, Ganley se había consolidado como una figura emergente en el mundo del fitness gracias a sus publicaciones sobre entrenamiento de alta intensidad, disciplina física y preparación para competencias de culturismo.

El fallecimiento del joven fue lamentado públicamente por Integralmédica, empresa patrocinadora del atleta, que le rindió homenaje a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Hoy hemos perdido mucho más que un atleta talentoso y dedicado, con un futuro brillante por delante. Perdimos a un influencer deportivo que inspiró a miles de jóvenes diariamente con su energía, disciplina y autenticidad", expresó la marca.

Según informó el medio brasileño O Globo, una de las hipótesis preliminares apunta a un posible episodio de hipoglucemia asociado al uso inadecuado de insulina con fines de aumento de masa muscular. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento.

Originario de Río de Janeiro, Gabriel Ganley ganó notoriedad en plataformas digitales por sus exigentes rutinas de entrenamiento y su evolución física, elementos que le permitieron construir una sólida comunidad en internet. En 2025, alcanzó amplia viralidad tras compartir una intensa sesión de levantamiento de pesas que multiplicó su popularidad en el ámbito fitness.

Conocido entre sus seguidores por el apodo de "Bbzinho", el joven también participó en diversas competencias de fisiculturismo y era considerado una promesa dentro de la disciplina.

"Ganley dejó su marca dondequiera que fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos", agregó Integralmédica en su mensaje de despedida.

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En una de sus últimas entrevistas , el influencer había expresado su deseo de competir algún día en el Mr. Olympia , el torneo de culturismo más importante del mundo.

, el influencer había expresado su deseo de competir algún día en el , el torneo de culturismo más importante del mundo. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que determine la causa exacta de la muerte del creador de contenido.