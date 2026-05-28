Juan Carlos Rodríguez: "Pido perdón a Lilly Goodman y su familia por la manera en que manejé esto"

Juan Carlos Rodríguez compartió un mensaje sobre manejo de conflictos, relaciones profesionales y perdón luego de la controversia con Lilly Goodman. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Carlos Rodríguez compartió un mensaje sobre manejo de conflictos, relaciones profesionales y perdón luego de la controversia con Lilly Goodman.

El cantante y compositor Juan Carlos Rodríguez, integrante del dúo cristiano Tercer Cielo, se pronunció públicamente luego de la controversia generada en redes sociales junto a la artista Lilly Goodman, relacionada con temas de autoría y reconocimiento musical.

A través de sus plataformas digitales, Rodríguez compartió un mensaje de reflexión dirigido, según explicó, "a sí mismo y a quien le sirvan según su profesión", en el que abordó asuntos relacionados con el manejo de emociones, los vínculos laborales y el perdón.

Entre los puntos expuestos, el artista señaló que las diferencias personales o profesionales no deben manejarse desde el enojo ni hacerse públicas sin antes intentar resolverlas de manera privada.

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"Nunca escribas desde la ira o el dolor", expresó el músico en una de las publicaciones, donde también habló sobre la importancia de establecer límites en el ámbito profesional y valorar el trabajo realizado, incluso cuando existen relaciones de amistad o familiares de por medio.

Rodríguez también reflexionó sobre los distintos roles que asume dentro de la industria musical y la vida personal, mencionando sus facetas como amigo, productor, compositor y mentor artístico.

Sin embargo, afirmó que el papel más importante para él es el de cristiano, señalando que con el tiempo ha aprendido "a perdonar, poner la otra mejilla y también pedir perdón cuando se actúa mal".

En otro mensaje publicado posteriormente, el integrante de Tercer Cielo ofreció disculpas directas a Lilly Goodman y a su familia.

"Pido perdón a Lilly y su familia por la manera en que manejé esto. Reconozco su trabajo y ministerio", escribió.

Asimismo, aseguró estar abierto a resolver situaciones pendientes con otras personas con las que haya tenido diferencias en el pasado.

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Las declaraciones surgen después de varios días de comentarios y reacciones entre seguidores de ambos artistas, quienes debatieron en redes sociales sobre temas relacionados con composiciones, créditos musicales y colaboraciones dentro de la música cristiana.