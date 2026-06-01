Kimberly Jiménez revela que se convirtió en madre: da la bienvenida a su hijo Mateo

Imagen de archivo de la Miss República Dominicana y finalista del Miss Universo 2021, Kimberly Jiménez da la bienvenida a su hijo Mateo. ( HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ @KIMBERLYJIMENEZ.R )

La modelo y exreina de belleza dominicana Kimberly Jiménez sorprendió a sus seguidores este domingo al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales en el marco de la celebración del Día de las Madres.

La representante de la República Dominicana en el certamen Miss Universe 2021 reveló que su hijo, Mateo, nació el pasado 22 de abril en una clínica de la ciudad de Cincinnati, donde actualmente reside junto a su esposo, Chase Loring.

A través de una emotiva publicación en Instagram, la exreina de belleza compartió varias fotografías familiares y abrió su corazón sobre la experiencia de convertirse en madre, describiendo el nacimiento de su primogénito como el momento más importante de su vida.

"Este será por siempre el encuentro más importante de nuestras vidas", escribió Jiménez junto a las imágenes, en las que aparece acompañada de su esposo y del recién nacido.

La modelo confesó que la llegada de Mateo estuvo marcada por una mezcla de nervios, incertidumbre, emoción y fe. Asimismo, relató que escuchar el llanto de su bebé por primera vez y verlo por primera vez transformó su vida de manera instantánea.

"No existen palabras para describir lo que sentí al escucharte llorar por primera vez, verte por primera vez y convertirme en tu mamá. Ese día experimenté cómo el amor puede transformar una vida en cuestión de segundos", expresó.

En su mensaje, también dedicó unas tiernas palabras a su hijo, destacando el impacto que ha tenido en la familia desde su nacimiento.

"Desde que llegaste, has llenado nuestros días de amor, propósito y una felicidad que ni siquiera podíamos imaginar. Eres el amor más grande que hemos conocido", manifestó.

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La publicación estuvo acompañada de una cita bíblica tomada de Santiago 1:17 : "Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto", reflejando el profundo agradecimiento de la pareja por la llegada del pequeño.

tomada de : "Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto", reflejando el profundo agradecimiento de la pareja por la llegada del pequeño. El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y figuras del mundo del entretenimiento, quienes celebraron junto a la exreina de belleza esta nueva etapa en su vida personal.

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