Investigan la muerte de la creadora de contenido mexicana Paola Márquez a los 30 años

Paola Márquez en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido mexicana Paola Márquez fue hallada sin vida el pasado 30 de mayo en su residencia de San Luis Potosí, México. Tenía 30 años.

La noticia fue confirmada por su padre, Hércules Márquez Balderas, a través de una publicación en Facebook. "Un día estaremos juntos de nuevo, descansa en paz mi princesa", escribió al despedir a su hija.

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De acuerdo con información publicada por el diario local El Sol de San Luis, que cita datos de la Fiscalía General del Estado, Márquez fue encontrada inconsciente dentro de su apartamento. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde fue declarada fallecida.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Según reportes preliminares citados por medios locales, el caso es investigado como un posible suicidio.

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Paola Márquez era conocida por el contenido que compartía en redes sociales sobre estilo de vida, viajes y experiencias personales. Sumaba más de dos millones de seguidores entre Instagram, TikTok y Facebook.

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Su última publicación en TikTok fue realizada el 29 de mayo. En el video expresó: "Manifesté mis deseos, pero creo que manifesté al revés, porque se me está yendo lo poco que tenía".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/paola-marquez-1-7b604dc2.jpg Paola Márquez.

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores y usuarios de distintas plataformas dejaron mensajes de condolencias y homenajes en sus perfiles.

La investigación continúa mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su partida.