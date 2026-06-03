Protagonista de "La reina del flow" anuncia el nacimiento de su primer hijo a los 42 años

La actriz Carolina Ramírez le dio la bienvenida a su hijo, Sur. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Carolina Ramírez, protagonista de La reina del flow, anunció el nacimiento de su primer hijo, Sur. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras fotografías del recién nacido.

"Bueeeno... Ayer, 2 de Junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4,500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, con mucho pelo (...) vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ", escribió.

En una de las imágenes se observa la mano del bebé sujetando la de su padre, Martin Cordine. En otra fotografía, Sur aparece descansando sobre el regazo de su madre, vestido con un mameluco blanco estampado con perritos.

El embarazo de la actriz se mantuvo en reserva durante varios meses mientras participaba en las grabaciones de la tercera temporada de La reina del flow. Durante ese periodo, la producción realizó ajustes en el cronograma de trabajo para facilitar su participación en el proyecto.

Entre las medidas adoptadas estuvieron la reorganización de escenas, la reducción de exigencias físicas en algunas secuencias y el uso de vestuario y encuadres de cámara para evitar que el embarazo fuera visible en pantalla.

Complicaciones

Durante las primeras semanas de gestación, Ramírez enfrentó algunas complicaciones de salud, entre ellas un hematoma y episodios que requirieron reposo médico e incluso hospitalización temporal. Con el paso de los meses, el embarazo evolucionó favorablemente hasta el nacimiento del bebé.