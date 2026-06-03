Justin Trudeau muestra a Katy Perry la residencia donde imagina su futuro juntos

Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau comenzaron a salir formalmente a mediados de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau continúa consolidando su relación amorosa. Según medios internacionales, la pareja ya conversa sobre planes a largo plazo y cómo dividir su tiempo entre Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con una fuente citada por la revista Us Weekly, Trudeau le mostró recientemente a Perry la residencia que adquirió en Montreal, Canadá, una propiedad que visualiza como uno de los espacios donde podrían construir una vida juntos.

"Justin le está enseñando a Katy su nueva casa, donde quiere que viva parte del año con él", aseguró la fuente.

La vivienda, ubicada en el exclusivo sector de Outremont, en Montreal, fue adquirida a principios de año y está valorada en aproximadamente 3.1 millones de dólares. La propiedad cuenta con siete habitaciones y cinco baños.

En tanto que la principal residencia de la intérprete de "Roar" sigue siendo Montecito, California, donde mantiene gran parte de su rutina familiar y la crianza compartida de su hija junto a su expareja, el actor Orlando Bloom.

Relación a distancia

Según los reportes, la residencia se encuentra cerca de la zona donde el político vivió anteriormente con su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, y sus tres hijos. El inmueble ofrece espacio suficiente para integrar a ambas familias, incluyendo a Daisy, la hija de Perry fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

Justin y Katy mantienen actualmente una relación a distancia, aunque allegados afirman que ambos hacen esfuerzos constantes para encontrarse con frecuencia. Durante una reciente visita de Perry a Montreal, compartieron tiempo entre el nuevo hogar de Trudeau y con amigos, además de asistir a actividades cotidianas lejos de los reflectores.

Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre sus planes futuros, las versiones apuntan a que la relación continúa fortaleciéndose mientras buscan equilibrar sus compromisos profesionales y familiares entre ambos países.

Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá comenzaron a salir formalmente a mediados de 2025. A finales de ese mismo año oficializaron su relación con publicaciones románticas en redes sociales.

Previamente tuvo una relación con el actor de "Piratas del Caribe", Orlando Blom que comenzó en enero del 2016 y duró un total de nueve años, marcados por una ruptura temporal en 2017 y un compromiso en 2019. Los famosos se separaron en 2025.